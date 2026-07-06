Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ συνδέεται με καλύτερη υγεία του ήπατος

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Τα οφέλη εμφανίζονται τόσο στον καφέ με καφεΐνη όσο και στον ντεκαφεϊνέ, υποδεικνύοντας τη δράση φυσικών ουσιών όπως οι πολυφαινόλες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη παρατήρησης δεν αποδεικνύει αιτιώδη συνάφεια, ενώ δεν συστήνουν την υπερβολική κατανάλωση καφέ ως μέσο προστασίας του ήπατος.

Η πρόληψη των ηπατικών παθήσεων βασίζεται κυρίως στον υγιεινό τρόπο ζωής, τον περιορισμό του αλκοόλ, τη σωματική άσκηση και τον έλεγχο του σωματικού βάρους.

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Ο καφές είναι για εκατομμύρια ανθρώπους η πρώτη κίνηση της ημέρας. Για άλλους είναι φίλτρου, για άλλους εσπρέσο, για άλλους ελληνικός ή στιγμιαίος. Μια νέα μεγάλη μελέτη έρχεται τώρα να προσθέσει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο: η καθημερινή κατανάλωση καφέ συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών ηπατικών παθήσεων, ανάμεσά τους η κίρρωση, ο καρκίνος του ήπατος και ο θάνατος από ηπατική νόσο.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Cedars-Sinai Health Sciences University και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Gastroenterology and Hepatology. Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία από 354.957 ενήλικες της UK Biobank, οι οποίοι δεν είχαν κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος στην αρχή της παρακολούθησης. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 13 χρόνια. (Cedars-Sinai)

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Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, αλλά χρειάζονται σωστή ανάγνωση. Σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καθόλου καφέ, όσοι κατανάλωναν πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια την ημέρα εμφάνισαν 32% χαμηλότερο κίνδυνο κίρρωσης, 47% χαμηλότερο κίνδυνο ηπατοκυτταρικού καρκίνου και 42% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από ηπατική νόσο. Το ενδιαφέρον είναι ότι το όφελος φαινόταν ήδη από το ένα έως δύο φλιτζάνια την ημέρα, ενώ η πιο ισχυρή συνολική ωφέλεια καταγραφόταν γύρω στα τρία με τέσσερα φλιτζάνια. (Cedars-Sinai)

Και εδώ έρχεται το πρακτικό ερώτημα: τι καφές; Φίλτρου; Εσπρέσο; Στιγμιαίος; Η νέα μελέτη δείχνει ότι τα ευνοϊκά ευρήματα παρατηρήθηκαν τόσο στον καφέ με καφεΐνη όσο και στον ντεκαφεϊνέ. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν είναι μόνο η καφεΐνη που παίζει ρόλο, αλλά και άλλες φυσικές ουσίες του καφέ, όπως οι πολυφαινόλες και τα χλωρογενικά οξέα.

Παλαιότερη μεγάλη μελέτη της UK Biobank είχε εξετάσει και διαφορετικούς τύπους καφέ. Εκεί αναφέρονται ο ντεκαφεϊνέ, ο στιγμιαίος και ο αλεσμένος καφές, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο εσπρέσο. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλότερους κινδύνους για χρόνια ηπατική νόσο και θάνατο από ηπατική νόσο και στους τρεις τύπους, με τον αλεσμένο καφέ, άρα και τον εσπρέσο, να εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση. (Springer Nature Link)

Πρέπει, όμως, να μπει αστερίσκος. Η μελέτη είναι παρατηρητική. Δεν αποδεικνύει ότι ο καφές από μόνος του προλαμβάνει τον καρκίνο του ήπατος. Δείχνει ισχυρή συσχέτιση. Οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν συστήνουν σε κάποιον να αρχίσει να πίνει πολλά φλιτζάνια καφέ μόνο και μόνο για να προστατεύσει το ήπαρ του. Η πρόληψη εξακολουθεί να περνά από τον περιορισμό του αλκοόλ, το υγιές βάρος, την άσκηση και τον έλεγχο σακχάρου, πίεσης και χοληστερόλης. (Cedars-Sinai)

Με απλά λόγια: ο καφές, όταν τον αντέχει ο οργανισμός και δεν φορτώνεται με ζάχαρη, σιρόπια και υπερβολικά λιπαρά, φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια. Μπορεί να είναι και ένας μικρός σύμμαχος του ήπατος. Αλλά όχι φάρμακο, όχι άλλοθι για κακή διατροφή και, βεβαίως, όχι πρόσκληση για υπερβολές.