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Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψει σε δικαιούχους του Medicare την πρόσβαση σε φάρμακα GLP-1 με μειωμένο κόστος από τον Ιούλιο του 2026.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα φάρμακα ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες στους ηλικιωμένους, όπως απώλεια μυϊκής μάζας, καθιστώντας απαραίτητη την άσκηση ενδυνάμωσης και την ιατρική παρακολούθηση.

Η χρήση αυτών των φαρμακευτικών σκευασμάτων στοχεύει στη μείωση των κινδύνων από καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλες παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία στην τρίτη ηλικία.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως η βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής είναι σημαντικότερη από την απλή μείωση του αριθμού στη ζυγαριά για τους ασθενείς.

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Την ιστορία της Μπάρμπαρα Σένιτς, μιας γυναίκας που πάλευε με την παχυσαρκία για σχεδόν όλη της τη ζωή παρουσιάζει σε κείμενό του το Cnn Health. Παρά τις πολλές δίαιτες και μια βαριατρική επέμβαση, πάντα ξαναέπαιρνε τα κιλά που έχανε. Τα τελευταία χρόνια όμως κατάφερε να διατηρήσει το βάρος της με τη βοήθεια τριών φαρμάκων, ανάμεσά τους το Zepbound. Αυτό που θεωρεί μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι μόνο η απώλεια βάρους, αλλά το ότι μπορεί πλέον να το διατηρεί σταθερό.

Το άρθρο εξηγεί ότι από τον Ιούλιο του 2026 ξεκινά στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το Medicare GLP-1 Bridge. Μέσω αυτού, εκατομμύρια άνθρωποι που καλύπτονται από το Medicare θα μπορούν να αγοράζουν γνωστά φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, όπως τα Wegovy, Zepbound και Foundayo, με πολύ χαμηλότερο κόστος. Για να συμμετάσχει κάποιος πρέπει να είναι ενήλικος, να έχει συγκεκριμένο δείκτη μάζας σώματος (BMI) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Στόχος του προγράμματος είναι να εξεταστεί αν η θεραπεία της παχυσαρκίας μπορεί να μειώσει τα συνολικά έξοδα υγείας και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2027.

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Η παχυσαρκία είναι πολύ συχνή στους ηλικιωμένους και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, άνοια, νεφρική νόσο, αρθρίτιδα και άλλες σοβαρές ασθένειες. Ακόμη και μια μικρή απώλεια βάρους μπορεί να μειώσει αυτούς τους κινδύνους.

Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, τα φάρμακα GLP-1 είναι εξίσου αποτελεσματικά σε άτομα άνω των 65 ετών όσο και σε νεότερους ενήλικες. Οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν στις έρευνες έχασαν περίπου το ίδιο ποσοστό του σωματικού τους βάρους με τους νεότερους. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν στις μελέτες ήταν σχετικά λίγοι, επομένως χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα φάρμακα αυτά δεν είναι κατάλληλα για όλους. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μπορεί να εμφανίσουν συχνότερα παρενέργειες, όπως ναυτία, εμετούς, διάρροια ή δυσκοιλιότητα. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν σε αφυδάτωση ή άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να χαθεί μυϊκή μάζα μαζί με το λίπος, γι’ αυτό συνιστώνται ασκήσεις ενδυνάμωσης και επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης.

Οι ειδικοί δίνουν μερικές βασικές συμβουλές σε όσους ξεκινούν θεραπεία με GLP-1. Πρώτα, πρέπει να βρίσκονται σε τακτική παρακολούθηση από γιατρό, ώστε να ελέγχονται η πορεία της θεραπείας και τυχόν παρενέργειες. Δεύτερον, είναι σημαντικό να πίνουν αρκετό νερό για να αποφεύγονται η αφυδάτωση και η δυσκοιλιότητα. Τρίτον, χρειάζεται σωστή διατροφή με έμφαση στις πρωτεΐνες, τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ καλό είναι να αποφεύγονται τα πολύ λιπαρά γεύματα που επιδεινώνουν τη ναυτία.

Επίσης, οι ηλικιωμένοι που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα ισορροπίας ή μειωμένης οστικής μάζας θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η απώλεια βάρους που προκαλούν αυτά τα φάρμακα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας, και όχι μόνο λίπους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα και τον κίνδυνο καταγμάτων. Για τον λόγο αυτό, η άσκηση αντίστασης ή η άρση βαρών αποτελεί απαραίτητη πρακτική κατά τη χρήση αυτών των φαρμάκων.

Τέλος, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στον αριθμό της ζυγαριάς. Πιο σημαντικό είναι να βελτιωθεί η καθημερινή λειτουργικότητα, η κίνηση και η ποιότητα ζωής τους. Επίσης, δεν είναι πάντα ωφέλιμο να γίνουν υπερβολικά αδύνατοι, καθώς λίγα επιπλέον κιλά μπορεί να προσφέρουν προστασία σε ορισμένες ασθένειες κατά την τρίτη ηλικία.

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Με πληροφορίες από: Cnn.com , cdc.gov

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