Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο λογαριασμός next level fit προτείνει τη χρήση δυναμικών διατάξεων πριν την προπόνηση και τη μεταφορά της αερόβιας άσκησης για το τέλος του προγράμματος.

Ο personal trainer Δημήτρης Σκουφάκης τονίζει τη σημασία μιας ήπιας προθέρμανσης οκτώ έως δέκα λεπτών για την προετοιμασία του μυϊκού συστήματος πριν την έντονη άσκηση.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες, δεν είναι απαραίτητη η εκτεταμένη αερόβια άσκηση πριν τα βάρη, καθώς ένα σύντομο ζέσταμα αποδίδει καλύτερα.

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Να σταματήσουμε να κάνουμε διάδρομο, ποδήλατο κι ελλειπτικό μηχάνημα πριν την προπόνησή μας προτρέπει o next level fit μέσα από τον λογαριασμό του στο tiktok.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προθέρμανση πριν την προπόνησή μας πρέπει να γίνεται με δυναμικές διατάσεις και ελαφριές επαναλήψεις με μικρό βάρος, και να αφήνουμε το διαδομο και το ποδήλατο για το τέλος. «Η σωστή σειρά είναι: Βάρη πρώτα για να αδειάσει το γλυκογόνο (σ.σ. ο κύριος πολυσακχαρίτης αποθήκευσης ενέργειας στα ζώα και τον άνθρωπο, γνωστός και ως «ζωικό άμυλο») και να τελειώσει η L-Καρνιτίνη (σ.σ. ένα φυσικό αμινοξύ που βοηθά το σώμα να μετατρέψει το λίπος σε ενέργεια) που έχει ο οργανισμός, και μετά διάδρομος για να κάψουμε το λίπος και να αδυνατίσουμε}, λέει ο ίδιος.

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Ακολουθεί το σχετικό βίντεο:

Ρωτήσαμε τον Δημήτρη Σκουφάκη, που ειδικεύεται ως personal trainer τα τελευταία 20 χρόνια για να μας πει τη δική του άποψη:

«Σύμφωνα με τον κανόνα της προπόνησης, καλό είναι να προηγείται μια στοιχειώδης προθέρμανση 8 – 10 λεπτών ήπιας μορφής χωρίς να ανεβάσουμε πολύ ψηλά την ένταση και τους παλμούς μας γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε υπεραιμία στον οργανισμό και προετοιμάζουμε το μυικό και το τενόντειο σύστημα ώστε να δεχτεί το κύριο μέρος της προπόνησης, να κάνει μια ήπια μεταβαση και να περάσει στο στο μέρος όπου η ένταση θα είναι μεγαλύτερη και πιο επίπονη για το μυοσκελετικό σύστημα», μας λέει ο ίδιος.

Συμφωνεί ή διαφωνεί στο να χρησιμοποιήσουμε μηχάνημα, όπως διάδρομος, ελλειπτικό, στατικό ποδήλατο ή άλλο και μετά τη γενική προθέρμανση;

«Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης προθέρμανση διάρκειας 8 – 10 λεπτών πριν την προπόνησή μας όπως προείπα», απαντά. «Αυτή μπορεί να γίνει με διάδρομο, ελλειπτικό, βάδιση, με οποιοδήποτε άλλο αερόβιο μηχάνημα, όπως στατικό ποδήλατο, χειροεργόμετρο, κωπηλατοεργόμετρο, βάδιση (ίσως και σε ανοιχτό χώρο). Ολα αυτά συμβάλλουν σε μια γενική προθέρμανση πριν ξεκινήσουμε την προπόνησή μας», σημειώνει.

Τι λένε οι έρευνες

Αν η ερώτηση είναι «πρέπει να κόψουμε εντελώς διάδρομο, ποδήλατο ή ελλειπτικό από την προθέρμανση;», η απάντηση είναι όχι. και μέσα από τις έρευνες. Ένα σύντομο γενικό ζέσταμα και κυρίως ένα καλό ειδικό ζέσταμα με τα ίδια τα βάρη φαίνεται να είναι η πιο τεκμηριωμένη και αποδοτική επιλογή για τους περισσότερους ασκούμενους. (ΠΗΓΕΣ: pubmed.ncbi , revistas.rcaap.pt).

