Πολλοί από εμάς θα συμφωνήσουμε πως το γυμναστήριο αποτελεί έναν χώρο που μπορεί να μας δημιουργήσει κοινωνικό άγχος και είναι, μάλιστα, ένας από τους λόγους που συχνά το αποφεύγουμε.

Το γυμναστήριο πολλές φορές δεν αποτελεί φιλικό περιβάλλον για αγχώδη αλλά και μη άτομα, καθώς υπάρχουν τόσα ερεθίσματα που καλούμαστε να επεξεργαστούμε (ειδικά όταν είμαστε καινούριοι), που τελικά μπορεί να μας τρομάζουν. Από τα έντονα φώτα και τη δυνατή μουσική μέχρι το μεγάλο πλήθος κόσμου που φαίνεται να ξέρει τι κάνει (ενώ εμείς νιώθουμε ότι δεν έχουμε ιδέα).

Επιπλέον, ένας ακόμη αποτρεπτικός παράγοντας που συχνά υποτιμάμε είναι η σύγκριση με τους άλλους. Άτομα που γυμνάζονται χρόνια ή έχουν διαφορετικούς στόχους μπορεί άθελά μας να μας κάνουν να νιώσουμε μειονεκτικά και αμήχανα, ειδικά ανάμεσα στους λεγόμενους «γυμναστηριακούς».

Κι όμως, μπορούμε όλοι να γίνουμε «γυμναστηριακοί». Η άσκηση είναι για όλους και δεν χωρά σε κουτάκια αρκεί να ξεπεράσουμε το άγχος και να κάνουμε την αρχή.

Στο τέλος της ημέρας, μια απλή αλλά ουσιαστική σκέψη που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ότι κανείς δεν βρίσκεται στο γυμναστήριο για να κρίνει τους άλλους. Ο καθένας επικεντρώνεται στον δικό του στόχο και τον προσωπικό του αγώνα και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να μας απασχολεί.

Είναι βέβαιο πως ο καθένας μας έχει διαφορετικούς ρυθμούς και όλοι χρειαζόμαστε χρόνο για να νιώσουμε άνετα σε έναν νέο χώρο. Με μικρά, σταθερά βήματα εξοικείωσης, αργά ή γρήγορα θα καταφέρουμε να νιώσουμε στο γυμναστήριο τόσο άνετα όσο και στο σπίτι μας.

Συμβουλές εξοικείωσης:

Ενημερωνόμαστε για το χώρο

Το πρώτο βήμα είναι να εξοικειωθούμε με τον χώρο. Τα ομαδικά μαθήματα, όπως το πιλάτες, είναι μια καλή αρχή, καθώς μας βάζουν στη ρουτίνα με την καθοδήγηση προπονητή και μας βοηθούν να νιώσουμε πιο άνετα με τον εξοπλισμό. Πολλά γυμναστήρια προσφέρουν και δωρεάν συνεδρίες με προσωπικό γυμναστή, κάτι που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων. Όπως λέει η προσωπική προπονήτρια Νίκι Μέτζγκερ σε άρθρο του realsimple.com ,«ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να νιώσεις άνετα είναι να μην προσπαθείς να τα καταλάβεις όλα μόνος/η σου».



Συνέπεια πάνω από ένταση

Όταν αρχίζουμε να νιώθουμε πιο οικεία στο χώρο, είναι καλό να προσεγγίσουμε την άσκηση σταδιακά. Η Μέτζγκερ προτείνει να πηγαίνουμε 2–3 φορές την εβδομάδα σε μια ένταση που αισθανόμαστε «διαχειρίσιμη». Το να πιέσουμε τον εαυτό μας υπερβολικά στην αρχή μπορεί να οδηγήσει σε κάψιμο ή τραυματισμό, γι’ αυτό είναι σημαντικό να εντάσσουμε και ημέρες ξεκούρασης.

Το philaymca.org μας προτείνει να:



Προγραμματίζουμε την προπόνηση πριν πάμε

Ένα ξεκάθαρο πλάνο ποια άσκηση, πόσες επαναλήψεις, ποιες μυϊκές ομάδες μας βοηθά να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να νιώσουμε ότι έχουμε τον έλεγχο, μειώνοντας την ανασφάλεια για το τι θα κάνουμε μόλις φτάσουμε.



Επιλέγουμε ώρες με λιγότερο κόσμο

Η άσκηση σε ώρες αιχμής (π.χ. πριν και μετά την εργασία) μπορεί να αυξήσει το άγχος. Πηγαίνοντας σε πιο ήσυχες ώρες το γυμναστήριο μοιάζει λιγότερο τρομακτικό και περισσότερο «δικό μας».

Φέρνουμε μαζί έναν φίλο/φίλη

Ένας σύντροφος προπόνησης μειώνει σημαντικά το άγχος, γιατί μας προσφέρει υποστήριξη, λογοδοσία και μεγαλύτερη άνεση στο περιβάλλον, ειδικά αν είναι πιο έμπειρος/η και μπορεί να μας δείξει ασκήσεις.

Εστιάζουμε στο πώς αισθανόμαστε όχι στο πώς φαινόμαστε

Το realsimple.com αναφέρει επίσης ότι οι καθρέφτες και τα στερεότυπα του γυμναστηρίου μπορούν εύκολα να μας αποθαρρύνουν. Αν όμως δούμε την άσκηση ως κάτι που κάνουμε για το σώμα μας και όχι εναντίον του, αλλάζει όλη μας η στάση. Ο Μάικλ Βέτερ επισημαίνει ότι όταν ξεκινάμε την άσκηση από αίσθημα δυσαρέσκειας ή «διόρθωσης», η αυτοπεποίθηση υπονομεύεται αντί να ενισχύεται.

Φορώντας άνετα ρούχα που μας εκφράζουν

Τέλος σύμφωνα με το orangetheory.com το να φοράμε αθλητικά ρούχα που μας κάνουν να αισθανόμαστε άνετα και αυτοπεποίθηση (όχι μόνο «μόδα του γυμναστηρίου») μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας και την αυτοπεποίθησή μας πριν και κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η άσκηση είναι ένα από τα πιο δυνατά δώρα που μπορούμε να κάνουμε στην υγεία μας σωματική και ψυχική. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, ούτε εντυπωσιακή, αρκεί να είναι σταθερή. Κανένας φόβος, καμία ανασφάλεια και κανένα «δεν είμαι έτοιμος/η» δεν αξίζει να μπαίνει μπροστά σε κάτι που μας κάνει καλό. Βήμα βήμα, μέρα με τη μέρα, όλα γίνονται πιο εύκολα και τελικά, τα καταφέρνουμε. Επιστροφή στην κανονικότητα: Εξι βασικότατα σημεία για να μάθουμε αν έχουμε επιλέξει το γυμναστήριο που μας ταιριάζει

Με πληροφορίες από realsimple.com, philaymca.org και orangetheory.com

