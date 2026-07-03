Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστημονική μελέτη με 354.000 συμμετέχοντες συνδέει την καθημερινή κατανάλωση καφέ με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης και καρκίνου του ήπατος.

Τα οφέλη παρατηρούνται ακόμη και σε όσους καταναλώνουν ντεκαφεϊνέ, υποδεικνύοντας τον προστατευτικό ρόλο των αντιοξειδωτικών ουσιών του καφέ.

Η έρευνα κατέδειξε ότι η αυξημένη κατανάλωση καφέ συσχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά λίπους και φλεγμονής στο ηπατικό όργανο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αποτελούν στατιστικές συσχετίσεις και συνιστούν τον περιορισμό της ζάχαρης και των γλυκαντικών ουσιών.

Παρά τα σημαντικά αποτελέσματα, η μελέτη παρουσιάζει περιορισμούς, καθώς βασίστηκε κυρίως σε πληθυσμούς ευρωπαϊκής καταγωγής.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια νέα εκτεταμένη επιστημονική μελέτη υποστηρίζει ότι η καθημερινή κατανάλωση καφέ ενδέχεται να μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθήσεων του ήπατος, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης και του καρκίνου του ήπατος, ακόμη και σε άτομα που καταναλώνουν πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια ημερησίως. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Clinical Gastroenterology and Hepatology, βασίστηκε σε δεδομένα περισσότερων από 354.000 συμμετεχόντων, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, σύμφωνα μα άρθρο του Cnn.com.

Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια, δρα Χινσεόκ Κιμ, πρόκειται για μία από τις πιο ολοκληρωμένες μακροχρόνιες μελέτες σχετικά με την επίδραση του καφέ στην υγεία του ήπατος. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα οφέλη δεν οφείλονται αποκλειστικά στην καφεΐνη, καθώς παρόμοια προστατευτική δράση παρατηρήθηκε και σε άτομα που κατανάλωναν ντεκαφεϊνέ καφέ. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την υπόθεση ότι οι αντιοξειδωτικές ουσίες του καφέ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία του ήπατος.

Advertisement

Advertisement

Οι ερευνητές αξιολόγησαν κυρίως την εμφάνιση κίρρωσης, μιας χρόνιας και μη αναστρέψιμης βλάβης του ήπατος που μπορεί να προκύψει από λιπώδη νόσο του ήπατος, ιογενή ηπατίτιδα, κατάχρηση αλκοόλ και άλλες χρόνιες παθήσεις. Η κίρρωση πλήττει περισσότερα από 58 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και προκαλεί τον θάνατο σχεδόν 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων ετησίως σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, εξέτασαν την εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, της συχνότερης μορφής καρκίνου του ήπατος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση καφέ, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης ηπατικών νοσημάτων. Η κατανάλωση ενός έως δύο φλιτζανιών ημερησίως συσχετίστηκε με 20% μικρότερο κίνδυνο κίρρωσης, 24% μικρότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος και 31% χαμηλότερη πιθανότητα θανάτου από ηπατική νόσο. Για όσους κατανάλωναν τρία έως τέσσερα φλιτζάνια ημερησίως, τα αντίστοιχα ποσοστά αυξάνονταν στο 35% για την κίρρωση και τον καρκίνο του ήπατος, ενώ ο κίνδυνος θανάτου μειωνόταν κατά 41%. Ακόμη και η κατανάλωση πέντε ή περισσότερων φλιτζανιών ημερησίως συσχετίστηκε με σημαντικά οφέλη, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του ήπατος κατά 47%.

Παρότι τα ευρήματα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για στατιστικές συσχετίσεις και όχι για απόδειξη σχέσης αιτίου-αποτελέσματος. Επιπλέον, η προσθήκη ζάχαρης ή υποκατάστατων δεν φαίνεται να αναιρεί τα οφέλη του καφέ, αν και παρατηρήθηκαν ελαφρώς υψηλότεροι δείκτες φλεγμονής του ήπατος στους καταναλωτές γλυκαντικών ουσιών. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται περιορισμός της πρόσληψης πρόσθετων σακχάρων και ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση επεξεργασμένων κρεμών και γλυκαντικών.

Η μελέτη ενισχύθηκε από απεικονιστικές εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας και βιοχημικές αναλύσεις, οι οποίες έδειξαν ότι οι καταναλωτές καφέ παρουσίαζαν λιγότερο λίπος και φλεγμονή στο ήπαρ, καθώς και ευνοϊκότερα προφίλ πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη λειτουργία του οργάνου. Ωστόσο, οι ερευνητές αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς, όπως το γεγονός ότι η κατανάλωση καφέ καταγράφηκε μόνο σε δύο χρονικά σημεία και ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν ευρωπαϊκής καταγωγής, γεγονός που περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε άλλους πληθυσμούς.

Για να αποφύγουμε την επίδραση της καφεΐνης στον ύπνο μας, ας σταματήσουμε να την καταναλώνουμε τουλάχιστον έξι ώρες πριν από την συνήθη ώρα που κοιμόμαστε — ορισμένοι ειδικοί συνιστούν να μην καταναλώνετε καφεΐνη μετά τις 3 μ.μ.

Συνολικά, η έρευνα ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις ότι ο καφές μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του ήπατος, πιθανότατα χάρη στις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Παράλληλα, προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νοσημάτων, εγκεφαλικού επεισοδίου, άνοιας και άλλων χρόνιων παθήσεων, γεγονός που ενισχύει τη θέση του ως ενός δυνητικά ωφέλιμου στοιχείου μιας ισορροπημένης διατροφής.

Με πληροφορίες από: Cnn.com , Clinical Gastroenterology and Hepatology