Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το παγωμένο ντους πριν από τον ύπνο μπορεί να δυσκολέψει τη χαλάρωση, καθώς προκαλεί έκκριση ορμονών που αυξάνουν την εγρήγορση στον οργανισμό.

Το κρύο νερό συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, εμποδίζοντας τη φυσική αποβολή της εσωτερικής θερμότητας του σώματος προς το περιβάλλον.

Αντίθετα, ένα χλιαρό ντους βοηθά το σώμα να αποβάλει αποτελεσματικά τη θερμότητα, διευκολύνοντας τη φυσική διαδικασία για την έλευση του ύπνου.

Επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ένα χλιαρό ντους μία έως δύο ώρες πριν από τον ύπνο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της ξεκούρασης.

Το παγωμένο νερό παραμένει χρήσιμο μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής θερμοπληξίας, όπου απαιτείται η άμεση και ταχεία μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.

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Όταν η ζέστη δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι ένα παγωμένο ντους. Φαίνεται λογικό: όσο πιο κρύο το νερό, τόσο πιο γρήγορα θα δροσιστούμε. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η πραγματικότητα είναι λίγο πιο περίπλοκη.

Ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, Μάικ Τίπτον, εξηγεί στον Guardian ότι ένα παγωμένο ντους λίγο πριν από τον ύπνο μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που περιμένουμε. Η απότομη έκθεση στο πολύ κρύο νερό ενεργοποιεί την παραγωγή αδρεναλίνης και κορτιζόλης, δηλαδή ορμονών που αυξάνουν την εγρήγορση, δυσκολεύοντας τον οργανισμό να χαλαρώσει και να αποκοιμηθεί.

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Γιατί το παγωμένο νερό μπορεί να «παγιδεύσει» τη ζέστη

Μπορεί να νιώθουμε αμέσως δροσιά, όμως το σώμα μας αντιδρά διαφορετικά. Το πολύ κρύο νερό προκαλεί σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Έτσι, η θερμότητα παραμένει για περισσότερη ώρα στο εσωτερικό του σώματος, αντί να αποβάλλεται σταδιακά στο περιβάλλον, κάτι που καθυστερεί τη φυσική διαδικασία ψύξης. Αντίθετα, ένα χλιαρό ντους επιτρέπει στο αίμα να κυκλοφορεί πιο εύκολα προς το δέρμα, βοηθώντας τον οργανισμό να αποβάλει τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Τα ευρήματα συμφωνούν και με μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sleep Medicine Reviews. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα ζεστό ή χλιαρό ντους (40-42,5°C), διάρκειας περίπου 10 λεπτών, μία έως δύο ώρες πριν από τον ύπνο, μπορεί να μας βοηθήσει να αποκοιμηθούμε πιο γρήγορα και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου. Αυτό συμβαίνει επειδή, μετά το ντους, η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος αρχίζει να πέφτει φυσιολογικά, στέλνοντας στον εγκέφαλο το «σήμα» ότι είναι ώρα για ύπνο.



Πότε έχει θέση το παγωμένο νερό;

Όπως αναφέρεται στον Guardian οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το παγωμένο νερό εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμο εργαλείο σε περιπτώσεις σοβαρής θερμοπληξίας, όταν απαιτείται ταχεία μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. Δεν αποτελεί όμως την καλύτερη επιλογή για κάποιον που απλώς προσπαθεί να δροσιστεί πριν κοιμηθεί. Για τις περισσότερες περιπτώσεις, ένα χλιαρό ντους είναι πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς τον φυσικό μηχανισμό θερμορρύθμισης του οργανισμού.



Δεν είναι μόνο το ντους που μετράει

Οι ειδικοί στον ύπνο υπενθυμίζουν ότι η θερμοκρασία του δωματίου παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.Το Healthline σημειώνει ότι ένα δροσερό περιβάλλον, σε συνδυασμό με ένα χλιαρό ντους λίγο πριν αποκοιμηθούμε, μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να μειώσει σταδιακά τη θερμοκρασία του και να διευκολύνει την έλευση του ύπνου. Αντίθετα, οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες έχουν συνδεθεί με μικρότερη διάρκεια και χειρότερη ποιότητα ύπνου σε μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες.



Με πληροφορίες από Guardian,Sleep Medicine Reviews,Healthline