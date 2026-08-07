Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα μίνι ψυγεία αποτελούν πλέον νέα τάση στα μπάνια για την αποθήκευση καλλυντικών, συμπληρωμάτων και ορισμένων φαρμάκων όπως τα σκευάσματα για την απώλεια βάρους.

Η χρήση τους διευκολύνεται από την επιθυμία των καταναλωτών να συγκεντρώνουν τα προϊόντα περιποίησης στον χώρο όπου τα χρησιμοποιούν καθημερινά.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ψύξη είναι απαραίτητη μόνο για ορισμένα ευαίσθητα δραστικά συστατικά, όπως οροί βιταμίνης C και ρετινοειδή.

Για τα περισσότερα καλλυντικά, η τοποθέτηση στο ψυγείο προσφέρει μόνο μια αίσθηση δροσιάς χωρίς να ενισχύει την αποτελεσματικότητα ή τη σταθερότητά τους.

Η αποθήκευση σε ντουλάπι με σταθερή θερμοκρασία, μακριά από το ηλιακό φως, παραμένει η ενδεδειγμένη λύση για τη συντήρηση των προϊόντων περιποίησης.

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Ξεχάστε τα μίνι ψυγεία που μέχρι πρόσφατα ήταν ταυτισμένα σχεδόν αποκλειστικά με τα ξενοδοχεία και τα φοιτητικά δωμάτια. Τα mini fridge και τα skincare fridge έχουν πλέον βρει θέση στο μπάνιο.

Η αυξανόμενη χρήση των φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic και το Mounjaro, που απαιτούν ψυχρή συντήρηση και η άνθηση της βιομηχανίας του wellness έχουν δημιουργήσει μια νέα τάση στο σπίτι. Σύμφωνα ωστόσο, με τις οδηγίες του NHS, οι ενέσιμες μορφές σεμαγλουτίδης, όπως το Ozempic, καθώς και τα σκευάσματα τιρζεπατίδης πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο, σε θερμοκρασία 2 έως 8 βαθμών Κελσίου, μέχρι να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά. Στη συνέχεια μπορούν να παραμείνουν σε θερμοκρασία δωματίου, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

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Συνεπώς, το ερώτημα είναι, χρειάζεται πράγματι ένα ξεχωριστό ψυγείο για καλλυντικά και φάρμακα ή πρόκειται κυρίως για θέμα ευκολίας και αισθητικής;

Τα μικρά ψυγεία χρησιμοποιούνται πλέον για την αποθήκευση καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, προβιοτικών και ορισμένων φαρμάκων. Η ευκολία να βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα στον χώρο όπου γίνεται η χρήση τους αποτελεί βασικό λόγο της αυξανόμενης δημοτικότητάς τους: Διευθύντρια μάρκετινγκ εταιρείας πολυτελών ψυκτικών συσκευών στη Βρετανία δηλώνει ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί στο δεκαπλάσιο τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ στην αγορά διατίθενται από οικονομικά μοντέλα έως πολυτελείς εντοιχισμένες συσκευές.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ψύξη δεν είναι απαραίτητη για τα περισσότερα προϊόντα περιποίησης. Όπως εξηγεί ο δερματολόγος Άριελ Χάους, μόνο ορισμένα καλλυντικά με ευαίσθητα δραστικά συστατικά ωφελούνται πραγματικά από τη χαμηλή θερμοκρασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι οροί βιταμίνης C, ιδιαίτερα όσοι περιέχουν L-ασκορβικό οξύ, το οποίο οξειδώνεται εύκολα όταν εκτίθεται στη θερμότητα, το φως και τον αέρα. Όταν συμβεί αυτό, ο ορός κιτρινίζει ή αποκτά καφέ χρώμα και χάνει μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητάς του. Αντίστοιχα, τα ρετινοειδή, όπως η ρετινόλη και η τρετινοΐνη (παράγωγο της βιταμίνης Α), αποδομούνται ταχύτερα σε υψηλές θερμοκρασίες, επομένως η διατήρησή τους σε δροσερό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει στη σταθερότητά τους.

Ανάλογα με το σκεύασμα, ψύξη μπορεί να απαιτούν και ορισμένα ενέσιμα φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς και ορισμένα προβιοτικά ή υγρά συμπληρώματα ωμέγα-3. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συνιστούν να ακολουθούνται πάντοτε οι οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

Η δερματολόγος Melissa Piliang σημειώνει ότι μπορούν να τοποθετηθούν στο ψυγείο ορισμένα ακόμη προϊόντα, όχι επειδή γίνονται πιο αποτελεσματικά, αλλά επειδή η χαμηλή θερμοκρασία κάνει την εφαρμογή τους πιο ευχάριστη.

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι κρέμες ματιών, η αλόη βέρα, τα facial mists (ενυδατικά σπρέι προσώπου), τα essences (ενυδατικές λοσιόν), οι μάσκες υδρογέλης για τα μάτια, οι υφασμάτινες μάσκες προσώπου, οι τονωτικές λοσιόν, καθώς και εργαλεία όπως τα rollers προσώπου και οι πέτρες gua sha, τα οποία προσφέρουν μια δροσερή, ανακουφιστική αίσθηση κατά τη χρήση.

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Η ίδια, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η ψύξη δεν ενισχύει τη δράση των περισσότερων καλλυντικών. Τα προϊόντα περιποίησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραμένουν σταθερά σε φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και, στις περισσότερες περιπτώσεις, το μόνο όφελος είναι η αίσθηση δροσιάς κατά την εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό δεν συνιστά να φυλάσσονται στο ψυγείο οι κοινές ενυδατικές κρέμες, τα έλαια προσώπου, οι μάσκες με άργιλο και τα προϊόντα μακιγιάζ, καθώς η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την υφή τους και να δυσκολέψει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Cleveland Clinic, που επισημαίνει ότι το καταλληλότερο σημείο για την αποθήκευση των περισσότερων καλλυντικών είναι ένα ντουλάπι σε χώρο με σταθερή θερμοκρασία, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη. Μάλιστα, τονίζει ότι το κοινό ψυγείο της κουζίνας είναι συνήθως πιο κρύο από όσο χρειάζονται τα περισσότερα προϊόντα περιποίησης, ενώ ένα ειδικό skincare fridge, εφόσον χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να λειτουργεί σε ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία.

Με πληροφορίες από Guardian, Cleveland Clinic

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