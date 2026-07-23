Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι προτιμήσεις στα χρώματα των νυχιών συνδέονται με τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και την εικόνα που επιθυμούν να προβάλλουν.

Οι ουδέτερες αποχρώσεις εκφράζουν μια διαχρονική αισθητική, ενώ το κόκκινο χρώμα συχνά υποδηλώνει δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και έντονη παρουσία για όσους το επιλέγουν συστηματικά.

Οι σκούρες αποχρώσεις προτιμώνται από άτομα που αναζητούν μια ιδιαίτερη αισθητική, σε αντίθεση με τα έντονα neon χρώματα που μπορεί να σχετίζονται με την εξωστρέφεια.

Το nail art λειτουργεί ως μέσο προσωπικής έκφρασης, επιτρέποντας την αλλαγή της εμφάνισης χωρίς την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο συνολικό στυλ του ατόμου.

Παρά τις ψυχολογικές προσεγγίσεις, το χρώμα των νυχιών δεν καθορίζει απόλυτα τον χαρακτήρα, καθώς επηρεάζεται από την κουλτούρα, τις τάσεις και την εκάστοτε διάθεση.

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Μπορεί να πηγαίνουμε στο ραντεβού για το μανικιούρ μας αποφασισμένοι να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, όμως, τις περισσότερες φορές, καταλήγουμε ξανά και ξανά στις ίδιες αποχρώσεις. Nude, απαλό ροζ, κλασικό κόκκινο ή ίσως ένα έντονο neon χρώμα.Τ ελικά, είναι απλώς θέμα γούστου ή το αγαπημένο μας χρώμα μπορεί να λέει κάτι και για την προσωπικότητά μας;

Δεν υπάρχει, φυσικά, κάποιο χρώμα νυχιών που να μπορεί να «διαγνώσει» τον χαρακτήρα μας. Ωστόσο, έρευνες στην ψυχολογία έχουν εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στις χρωματικές προτιμήσεις και ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, δείχνοντας ότι οι επιλογές μας μπορεί να συνδέονται με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και θέλουμε να παρουσιαζόμαστε στους άλλους.

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Αν επιλέγουμε nude και ουδέτερες αποχρώσεις

Μπεζ, nude, εκρού και άλλες διακριτικές αποχρώσεις συνδέονται συνήθως με μια πιο κλασική, καθαρή και διαχρονική αισθητική. Μπορεί να μας αρέσει να δείχνουμε περιποιημένοι, χωρίς απαραίτητα να ακολουθούμε κάθε νέα τάση που εμφανίζεται.

Όπως αναφέρει το Journal of the Color Science Association of Japan οι ερευνητές έχουν βρει ότι οι χρωματικές προτιμήσεις συνδέονται σε κάποιο βαθμό με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα χαρακτηριστικά και τις συναισθηματικές αποχρώσεις των χρωμάτων. Έτσι, η επιλογή ενός ουδέτερου χρώματος μπορεί να ταιριάζει σε όσους προτιμούν μια πιο διακριτική και ευέλικτη εικόνα.

Αν αγαπάμε το απαλό ροζ

Το απαλό ροζ είναι από εκείνες τις αποχρώσεις που δύσκολα φεύγουν από τη μόδα. Αν το επιλέγουμε συχνά, πιθανότατα μας αρέσει μια ήπια, κομψή και διακριτικά ρομαντική εμφάνιση.

Ειδικοί στο Real Simple επισημαίνουν ότι η επαναλαμβανόμενη επιλογή μιας συγκεκριμένης απόχρωσης μπορεί να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εκφραζόμαστε προς τα έξω. Το απαλό ροζ, για παράδειγμα, μπορεί να μας προσφέρει μια εικόνα που αισθανόμαστε οικεία, προσιτή και περιποιημένη, χωρίς να είναι υπερβολική.

Αν το κόκκινο είναι η σταθερή μας επιλογή

Το κόκκινο μανικιούρ δεν είναι ποτέ πραγματικά εκτός μόδας. Και αν το επιλέγουμε ξανά και ξανά, μπορεί να μας αρέσει η αίσθηση αυτοπεποίθησης, δυναμισμού και έντονης παρουσίας που συνοδεύει το χρώμα.

Μελέτες για τις χρωματικές προτιμήσεις έχουν συνδέσει το κόκκινο με έννοιες όπως η ενέργεια, το πάθος, η δύναμη και ο δυναμισμός, αν και οι συσχετίσεις αυτές δεν σημαίνουν ότι όλοι όσοι επιλέγουν κόκκινο έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

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Αν προτιμάμε μαύρο, μπλε ναυτικό ή σκούρες αποχρώσεις

Μαύρο, σκούρο μπλε, καφέ του espresso ή βαθύ δαμασκηνί. Οι σκούρες αποχρώσεις συχνά επιλέγονται από ανθρώπους που θέλουν ένα μανικιούρ με έντονο χαρακτήρα, αλλά όχι απαραίτητα κραυγαλέο.

Η έρευνα γύρω από την προσωπικότητα και τις χρωματικές προτιμήσεις δείχνει ότι οι άνθρωποι μπορεί να επιλέγουν χρώματα που ταιριάζουν με τις συναισθηματικές ή αισθητικές συνδηλώσεις που τους εκφράζουν. Οι πιο σκούρες αποχρώσεις μπορεί, επομένως, να ταιριάζουν σε όσους προτιμούν μια πιο ιδιαίτερη, δημιουργική ή «μυστηριώδη» αισθητική.

Αν τα έντονα και neon χρώματα είναι το σήμα κατατεθέν μας

Κοραλί, φούξια, μπλε ηλεκτρίκ, πράσινο ή neon κίτρινο. Αν αυτά είναι τα χρώματα που μας τραβούν περισσότερο, μάλλον δεν μας ενοχλεί να ξεχωρίζουμε λίγο από το πλήθος.

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Σύμφωνα με τις μελέτες που προαναφέρθηκαν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι χαρακτηριστικά όπως η εξωστρέφεια και η ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες μπορεί να σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε την ένταση των χρωμάτων, αν και η σχέση δεν είναι απόλυτη.

Αν δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο nail art

Και μετά υπάρχουν εκείνες οι φορές που δεν θέλουμε απλώς ένα χρώμα. Θέλουμε chrome, μικρά λουλούδια, φιόγκους, φρούτα, σχέδια ή διαφορετικό nail art σε κάθε νύχι.

Το Real Simple αναφέρει ότι σε αυτή την περίπτωση, τα νύχια λειτουργούν περισσότερο σαν αξεσουάρ και σαν ένας μικρός τρόπος προσωπικής έκφρασης. Άλλωστε, το μανικιούρ είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να αλλάξουμε την εμφάνισή μας χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε ολόκληρο το στιλ ή την γκαρνταρόμπα μας.

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Τελικά, το χρώμα των νυχιών μας αποκαλύπτει την προσωπικότητά μας;

Όχι με απόλυτο τρόπο. Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε τον χαρακτήρα κάποιου μόνο από το χρώμα του μανικιούρ του. Οι προτιμήσεις μας επηρεάζονται από την κουλτούρα, τις τάσεις, τις αναμνήσεις, τη διάθεσή μας, αλλά και από το τι απλώς θεωρούμε όμορφο.

Ωστόσο, το γεγονός ότι επιστρέφουμε διαρκώς στην ίδια απόχρωση μπορεί να μας δίνει μια μικρή εικόνα για το πώς θέλουμε να αισθανόμαστε ή να παρουσιαζόμαστε. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι: το μανικιούρ μας δεν χρειάζεται να μας «περιγράφει» απόλυτα. Αρκεί να μας κάνει να νιώθουμε λίγο περισσότερο ο εαυτός μας.

Με πληροφορίες από Journal of the Color Science Association of Japan ,Real Simple, pubmed

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