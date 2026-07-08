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Στην ανάκληση παρτίδας παιδικού βερνικιού νυχιών προχώρησε ο ΕΟΦ λόγω περιεκτικότητας ουσιών που δεν είναι νόμιμη στην ΕΕ.

Ειδικότερα, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ζητά την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας GR23193050 του καλλυντικού προϊόντος “βερνίκι νυχιών MARTINELLA CRUSH NAIL POLISH 2 X 4ml” καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ως προς τους ελέγχους:

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Α) Μεθανόλης, η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009) δεν επιτρέπεται σε καλλυντικά παρά μόνο ως πρόσμιξη αιθανόλης ή/και ισοπροπανόλης και έως το 5% w/w της ποσότητας των αναφερόμενων αλκοολών.

Β) Φορμαλδεΰδης, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Το προϊόν δεν περιέχει formaldehyde releasers που αιτιολογούν τη παρουσία φορμαλδεΰδης.

Ο ΕΟΦ τονίζει ότι η απόφαση ανάκλησης εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας και ζητεί την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα.