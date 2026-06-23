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Η μετέπειτα πορεία του στον χώρο της μόδας περιλαμβάνει τη συμμετοχή του στα γυρίσματα βίντεο κλιπ της Cardi B στη Μύκονο.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η τηλεοπτική του παρουσία τον βοήθησε να εξασφαλίσει επαγγελματικές συνεργασίες παρά την αρχική του απογοήτευση από το αποτέλεσμα του ριάλιτι.

Πρόσφατα, ο μοντέλο επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφίους για να περπατήσει στην πασαρέλα του οίκου Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

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Ο Γιάννης Ψιψιλής είναι μοντέλο με καταγωγή από τη Θεσσαλία, ο οποίος απέκτησε αναγνωρισιμότητα μέσα από τη συμμετοχή του στις οντισιόν του GNTM 4 το 2021. Αν και είχε κερδίσει την εύνοια της Ισμήνης Παπαβλασοπούλου κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών (του είχε δώσει τη wild card), η πορεία του στο ριάλιτι σταμάτησε στη φάση των bootcamp.

«Μεγάλωσα στη Λάρισα, σε επαρχία- δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα, αλλά παράλληλα δεν ένιωθα ότι είχα ανάγκη για κάτι παραπάνω. Είμαι άνθρωπος που, όταν θέλει κάτι, το διεκδικεί μόνος του. Δεν περιμένω από κανέναν να μου το φέρει, ούτε να με βοηθήσει. Ακόμα και στις δουλειές που έχω κάνει, σπάνια ζητούσα βοήθεια, ακόμη κι όταν μέσα μου την είχα ανάγκη» έχει δηλώσει o Γιάννης Ψιψιλής σε συνέντευξή του στο Cozy Vibes.

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«Η συμμετοχή μου στο GNTM με βοήθησε να με δει περισσότερος κόσμος και, μέσα από αυτή την προβολή, κατάφερα στη συνέχεια να κλείσω κάποιες δουλειές. Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα που πήρα τότε με απογοήτευσε – δεν θα πω ψέματα. Με πήρε από κάτω και χρειάστηκε αρκετός καιρός για να συνέλθω, γιατί πίστευα πως αυτή η συμμετοχή σήμαινε κάτι πολύ σημαντικό για εμένα. Δεν άκουσα και τα καλύτερα σχόλια από κάποιους κριτές, αλλά το θεωρώ λογικό, γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δίψα που έχω για αυτόν τον στόχο. Σήμερα, κρατάω μόνο τα θετικά».

Μια καθοριστική στιγμή της καριέρας του στο χώρο της μόδας ήταν η συμμετοχή του στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του τραγουδιού Imaginary Playerz της Cardi B στην Ελλάδα, γεγονός που του χάρισε διεθνή προβολή. «Λαμβάνω ένα μήνυμα μία μέρα που ανέφερε ότι 4 Ιουλίου να κάνουμε ένα γύρισμα στη Μύκονο και δεν μπορούμε να σου πούμε τον καλλιτέχνη, αλλά με ρωτούσαν αν με ενδιέφερε. Τότε απάντησα και τους είπα όταν θα έρθουν στο νησί της Μυκόνου να μου πουν τις λεπτομέρειες. Πέρασαν οι μέρες και δεν έλαβα κάποιο μήνυμα, ωστόσο δύο μέρες πριν επικοινώνησαν ξανά μαζί μου» είχε δηλώσει ο Γιάννης Ψιψιλής μετά τα πολύωρα γυρίσματα, μέρος των οποίων έγιναν σε πολυτελή θαλαμηγό.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Γιάννης Ψιψιλής είχε πρωταγωνιστήσει στο κλιπ της Cardi B που γυρίστηκε στη Μύκονο.

Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά σε συνεντεύξεις του για την προσπάθεια που απαιτεί ο χώρος της μόδας και τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας μετά το τηλεοπτικό του ντεμπούτο. Οι προσπάθειές του απέδωσαν ακόμα μεγαλύτερους καρπούς όταν επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες μοντέλα να περπατήσει στην πασαρέλα του φετινού show του σχεδιαστικού διδύμου Dolce & Gabbana στο Μιλάνο, με τις φωτογραφίες του να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Γιάννης Ψιψιλής: «Ξέρω την αξία μου και τι είμαι ικανός να πετύχω»

«Ήταν μια απόδειξη προς τον εαυτό μου ότι όλα όσα βάλω στο μυαλό μου μπορώ να τα καταφέρω. Το να βρίσκεσαι σε τέτοια castings και να βλέπεις γύρω σου τόσα επιτυχημένα μοντέλα, από το Μιλάνο αλλά και από όλο τον κόσμο, σημαίνει πολλά. Ξέρω την αξία μου και τι είμαι ικανός να πετύχω. Ίσως αν τα πω φωναχτά να ακουστούν υπερβολικά, αλλά όσο τα κρατάω μέσα μου και δουλεύω για αυτά, πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω όλα ένα-ένα» είχε παραδεχτεί ο Γιάννης Ψιψιλής στο Cozy Vibe.

Από το Μιλάνο στον Βόλο

Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε για πολλούς η επιλογή του από την ομάδα του Ανδρέα Γεωργίου να κάνει την παρθενική του εμφάνιση ως ηθοποιός στην πολυαναμενόμενη σειρά «Μπλε Ώρες« που κάνει πρεμιέρα στις αρχές Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΪ. Ο Γιάννης Ψιψιλής υποδύεται τον Θοδωρή Ζήσογλου, που εργάζεται στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο ως κηπουρός και pool boy. Είναι φιλόδοξος και αγαπά το χρήμα.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη μετά την προβολή του 9ου teaser της νέας σειράς στην οποία εξασφάλισε ρόλο και ο παλιότερος νικητής του GNTM, Ηρακλής Τσουζίνοφ, που υποδύεται τον Γρηγόρη Αλευρά, επιστάτη και εκπαιδευτή θαλάσσιων σπορ στο ίδιο ξενοδοχείο της Σκιάθου.

Πώς ορίζει ο Γιάννης Ψιψιλής την επιτυχία; «Δεν είναι μόνο τα χρήματα ή η αναγνώριση – είναι το να νιώθω ότι αυτό που κάνω έχει νόημα και προοπτική. Συνολικά, επιτυχία για εμένα είναι να ξυπνάω κάθε μέρα και να νιώθω ότι είμαι ένα βήμα πιο κοντά στη ζωή που πραγματικά θέλω να ζήσω».

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