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Με μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Ιούλιο η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, δημοσιεύοντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το 35χρονο μοντέλο πραγματοποίησε την ανάρτηση την Κυριακή 2 Αυγούστου, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «julio/Ιούλιος/july».

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Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους ακολούθους της εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας πολύχρωμο μπικίνι, χαλαρώνοντας σε ξαπλώστρα, ενώ σε ένα από τα βίντεο χορεύει πάνω σε σκάφος που φέρει την ελληνική σημαία.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει ακόμη μια φωτογραφία από νυχτερινή βουτιά, στην οποία ποζάρει χωρίς μαγιό, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Το μοντέλο, που διατηρεί σχέση με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά, έχει βρεθεί αρκετές φορές στη χώρα μας, επιλέγοντας προορισμούς όπως η Αθήνα και η Σίφνος για τις αποδράσεις της.