Με μία ιδιαίτερα προκλητική ανάρτηση στο Instagram, γιόρτασε η Έμιλι Ρατακόφσκι την εκλογή του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι.

Το 34χρονο μοντέλο δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο χορεύει twerking σε διάδρομο σούπερ μάρκετ με πατατάκια, φορώντας μια διαφανή μαύρη φούστα και ένα crop top με ανοιχτή πλάτη. Στη λεζάντα, αφιέρωσε την ανάρτηση στη «Νέα Υόρκη του Μαμντάνι», μία εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του νέου σοσιαλιστή δημάρχου, που είναι ο πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Η δεύτερη φωτογραφία του καρουζέλ παρουσίαζε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Το διάσημο μοντέλο εμφανιζόταν με λευκό κάλυμμα κεφαλής (χιτζάμπ) και λευκή μπλούζα με μακριά μανίκια, κατά την επίσκεψή της στο τζαμί Sheikh Zayed, στο Άμπου Ντάμπι.

Σε μία τρίτη φωτογραφία, η ίδια τραβούσε selfie, έχοντας σηκώσει ελαφρώς την μπλούζα της για να αποκαλύψει το ντεκολτέ της, το οποίο φρόντισε να καλύψει διακριτικά, ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες των social media.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών στα σχόλια ήταν ανάμεικτες. Κάποιοι θεώρησαν τον συνδυασμό των αισθησιακών εικόνων με τη φωτογραφία μέσα στο τζαμί προσβλητικό. «Σ’ αγαπάω, βασίλισσα, αλλά δεν σέβεσαι το χιτζάμπ», σχολίασε ένας χρήστης, με έναν ακόμη να συμπληρώνει: «Οτιδήποτε για να τραβήξεις την προσοχή, ε;». Ωστόσο, αρκετοί βρήκαν τη δημοσίευση διασκεδαστική. «Ο διάδρομος με τα πατατάκια με κάνει να γελάω», έγραψε ένας θαυμαστής. «Τα πατατάκια δεν έδειχναν ποτέ τόσο ωραία!», πρόσθεσε ένας ακόμη.