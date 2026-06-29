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Το ζευγάρι τέλεσε τον γάμο του μόλις τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα του, ο οποίος είχε γίνει σε πολυτελές θέρετρο της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Η τελετή στο Παρίσι έλαβε χώρα σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τους νεόνυμφους να επιλέγουν να φτάσουν μαζί στον χώρο της εκδήλωσης.

Η Thylane Blondeau, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στο μόντελινγκ από την παιδική της ηλικία, συνεχίζει την επαγγελματική της πορεία στον χώρο της μόδας.

Το ευχάριστο γεγονός του γάμου έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο για την οικογένεια του μοντέλου, λόγω της πρόσφατης απώλειας του συντρόφου της μητέρας της.

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Η Thylane Blondeau, το μοντέλο από τη Γαλλία που πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες απέκτησε τον τίτλο της «πιο όμορφης κοπέλας του κόσμου», παντρεύτηκε τον σύντροφό της Ben Attal σε μια λιτή και ιδιαίτερα κομψή τελετή στο Παρίσι, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, μόλις τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, με το ζευγάρι να επιλέγει να φτάσει μαζί στον χώρο της τελετής, σπάζοντας την παραδοσιακή γαμήλια συνήθεια.

Η 25χρονη εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό λευκό νυφικό σε γραμμή κάπας, κρατώντας μια ανθοδέσμη από λευκά κρίνα, ενώ ο Ben Attal επέλεξε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

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Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Μάρτιο, μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram από τις διακοπές του στην Ελλάδα. Η πρόταση γάμου έγινε σε πολυτελές θέρετρο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με θέα τη θάλασσα, ενώ η Blondeau είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Είπα το “ναι” στον καλύτερό μου φίλο. Για πάντα μαζί».

💍✨ Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16e arrondissement de Paris



Grand jour pour Thylane Blondeau et Benjamin Attal ! Le couple s’est dit « oui » lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré de leurs proches.… pic.twitter.com/FaNF2H0JqG — Closer France (@closerfr) June 29, 2026

Η Thylane Blondeau είναι κόρη του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Patrick Blondeau και της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Véronika Loubry. Ξεκίνησε την καριέρα της στην πασαρέλα μόλις στα τέσσερα χρόνια της, όταν περπάτησε για τον Jean Paul Gaultier, ενώ στα έξι της το περιοδικό Vogue Enfants τη χαρακτήρισε «το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο», ένας τίτλος που την ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Παρότι η παιδική της αναγνώριση της χάρισε παγκόσμια δημοσιότητα, συνοδεύτηκε και από έντονη κριτική. Το 2011 προκάλεσε αντιδράσεις όταν φωτογραφήθηκε για τη Vogue Paris φορώντας έντονο μακιγιάζ και ενήλικα ρούχα, ανοίγοντας μια διεθνή συζήτηση γύρω από την υπερσεξουαλικοποίηση των παιδιών στη βιομηχανία της μόδας. Παρά τις αντιδράσεις, η Blondeau συνέχισε την πορεία της, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους όπως οι Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris και Versace.

Η ίδια έχει επανειλημμένα μιλήσει δημόσια κατά των εξαντλητικών προτύπων ομορφιάς της βιομηχανίας της μόδας, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να στερήσει από τον εαυτό της το φαγητό ή να αλλάξει το σώμα της για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας επίδειξης μόδας. Παράλληλα, έχει διαψεύσει κατ’ επανάληψη τις φήμες περί αισθητικών επεμβάσεων, τονίζοντας πως η εικόνα της είναι φυσική.

EN IMAGES – Trois mois seulement après avoir annoncé leurs fiançailles en Grèce, Thylane Blondeau et Benjamin Attal se sont dit « oui » lors d’un mariage civil célébré ce lundi à Paris. Véronika Loubry était bien sûr présente. https://t.co/gB1Wcc2qWi — Paris Match (@ParisMatch) June 29, 2026

Ο γάμος της έρχεται έπειτα από μια δύσκολη περίοδο για την οικογένειά της, καθώς στα τέλη του 2025 έφυγε από τη ζωή ο Gérard Kadoche, επί χρόνια σύντροφος της μητέρας της, με τον οποίο η Thylane διατηρούσε πολύ στενή σχέση. Λίγο πριν από τον γάμο, το μοντέλο είχε δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στη μνήμη του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όσα της προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια.

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