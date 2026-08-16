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Με τον Σαλομόν στην αγκαλιά, ο Μίτσαελ Ρουίς αφηγείται πως το ζώο συντροφιάς βρέθηκε πλάι στο πτώμα της αδελφής του, ανάμεσα στα συντρίμμια, μετά τον καταστροφικό σεισμό της Δευτέρας στη δυτική Κολομβία, όταν έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 300 άνθρωποι.

Η αυτοθυσία της Λένι

Εξηγεί πως η Λένι, η αδελφή του, προστάτευσε με το κορμί της το μικρόσωμο ζώο συντροφιάς, που επέζησε όταν το σπίτι τους κατέρρευσε στην Κάλι, μια από τις πόλεις που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα εξαιτίας της σεισμικής δόνησης 7,4 βαθμών.

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Αυτή η «ιστορία αγάπης» ανάμεσα στη δικηγόρο και τον σκύλο της, τη Λένι και τον Σαλομόν, όπως την αφηγείται ο κ. Ρουίς, έχει γνωρίσει ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Terremoto in Colombia, donna muore e fa scudo al suo cane. Lenny ha protetto Salomón usando il proprio corpo #ANSA pic.twitter.com/HBchcU5OBh August 16, 2026

«Η αδελφή μου έδωσε τη ζωή της γι’ αυτόν, τον κράτησε σφιχτά στο στήθος της κι όλο το κτίριο έπεσε πάνω τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στον δήμο Πάστο.

El último acto de amor hacia su mascota 🐶💕



Una joven abogada perdió la vida durante el terremoto en Colombia. Al ser encontrada entre los escombros, descubrieron que murió abrazada a su perrito Salomón, quien logró sobrevivir

gracias a la protección de su dueña.



La historia… pic.twitter.com/Qbw21TEvKN — Pkittass (@Pkittass) August 12, 2026

«Για μένα, είναι μια ιστορία αγάπης, προφανώς αγαπούσε αυτό το πλασματάκι (…) κι όταν αγαπάς κάτι, το προστατεύεις», πρόσθεσε.

Ο σκύλος, 12 ετών, πάσχει από επιληπτικές κρίσεις κι έχει τυφλωθεί. Είναι ανάμεσα στα 205 ζώα συντροφιάς που διασώθηκαν μετά τον σεισμό, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Οι άνθρωποι που τον ανέλαβαν λένε πως ο Σαλομόν μοιάζει σαν να «θρηνεί» την απώλεια της Λένι. «Τον πήγα κοντά στο φέρετρό της, για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει» στην κηδεία, είπε η Τζέσικα Φλόρες, η νύφη της.