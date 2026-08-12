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Σχεδόν 48 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, οι διασώστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ο τραγικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 254 νεκρούς, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπως η Κάλι, η Περέιρα, η Μανισάλες –στην περίφημη «γη του καφέ»– και η Κιβδό, παρουσιάζουν εικόνες εκτεταμένης καταστροφής. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 1.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σχεδόν 240 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.

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Παρά το μέγεθος της τραγωδίας, δεν λείπουν οι στιγμές που γεννούν ελπίδα. Με τη βοήθεια δεκάδων εθελοντών, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες και έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ανθρώπους ζωντανούς ακόμη και 36 ώρες μετά τη φονική δόνηση.

Ο σεισμός σημειώθηκε τη Δευτέρα (10/8), στις 07:34 το πρωί τοπική ώρα, κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό της δυτικής Κολομβίας, στις ακτές του Ειρηνικού. Το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 103 χιλιόμετρα.

Μέσα στις δύσκολες εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, μια μικρή διάσωση κατάφερε να συγκινήσει. Στην Περέιρα, οι διασώστες εντόπισαν ένα μικρό γατάκι ζωντανό μέσα στα ερείπια ενός κτιρίου που είχε καταρρεύσει.

Here is a kitten being rescued after the earthquakes in Columbia.

What I love about this is not just that it’s a kitten, but these people are celebrating and happy to save life EVEN if it’s just a kitten. To them right in this moment, ALL life is precious after such a tragedy.. pic.twitter.com/xOVixyQwCR — Leah Rain ✝️🇺🇸🎸🏝️ (@LeahRain77) August 12, 2026

Στο βίντεο της επιχείρησης, το τρομαγμένο ζωάκι ανασύρεται από τα χαλάσματα, ενώ διασώστες και εθελοντές σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να το μεταφέρουν με ασφάλεια μακριά από την επικίνδυνη περιοχή. Το γατάκι περνά προσεκτικά από χέρι σε χέρι μέχρι να φτάσει σε ασφαλές σημείο, προσφέροντας μια μικρή αλλά συγκινητική στιγμή ελπίδας μέσα στην ανείπωτη καταστροφή.