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Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, καθώς το κρίσιμο χρονικό περιθώριο των 72 ωρών πλησιάζει στο τέλος του.

Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της βιβλικής καταστροφής.

Πάνω από 11.000 κτίρια έχουν καταστραφεί, αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες άστεγες και σε κατάσταση σοκ μετά το ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου.

Πολλοί πολίτες προσφέρουν εθελοντική βοήθεια, μεταφέροντας τρόφιμα και νερό στους πληγέντες, ενώ συνεχίζονται οι αιμοδοσίες για τους 3.500 τραυματίες.

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Σε εθνικό πένθος βρίσκεται η Κολομβία για τα 265 θύματα του φονικού σεισμού των 7,4Ρίχτερ που συγκλόνησε τη χώρα, με εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται ακόμη και πολλοί από αυτούς να παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών, με επίκεντρο στον φτωχό νομό Τσοκό, στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό ωκεανό, είναι η φονικότερη αυτόν τον αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έπληξε σκληρά πολλές πόλεις στο δυτικό της τμήμα, ανάμεσά τους την Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, και την Περέιρα, στη «γη του καφέ».

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Χθες Τετάρτη στην Περέιρα, διασώστες επικέντρωναν τις προσπάθειές τους σε αρτοποιείο που κατέρρευσε: ελπίζουν να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πωλητή, που παγιδεύτηκε στα συντρίμμια τη στιγμή της καταστροφής.

Τον εντόπισαν με τη βοήθεια μηχανημάτων ικανών να ανιχνεύουν δονήσεις. «Μας είπαν πως μπορεί να είναι αυτός· περιμένουμε», είπε 16χρονη ανιψιά του, η Σάρα Λοαΐσα. Ευχόταν «να είναι αυτός, να είναι ζωντανός».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν πως κάποιος φάνηκε να απαντά όταν διασώστες του ζήτησαν δυο χτύπους, κατόπιν τρεις, μέσα από τα συντρίμμια — συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε επιφωνήματα μεταξύ χαράς και αγωνίας.

Ειδικοί τονίζουν ότι το κρίσιμο διάστημα, το «παράθυρο» για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό, είναι οι πρώτες 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό –σήμερα το πρωί–, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

«Μπαίνουμε στην τελική φάση των πρώτων 72 ωρών», τόνισε χθες το πρωί ο δήμαρχος της Κάλι, ο Αλεχάντρο Έδερ. «Αυτό δεν πάει να πει πως δεν θα υπάρχουν επιζώντες κατόπιν, αλλά θα είναι πιο δύσκολο», πρόσθεσε.

«Είναι κρίσιμες στιγμές, έχουν περάσει πλέον δυο μέρες», είπε στο AFP ο Χούλιο Σέσαρ Πινέδα, εθελοντής διασώστης 67 ετών. Διατηρεί, ενάντια σε όλα, ελπίδες. «Ξέρω ότι σήμερα και αύριο θα βγάλουμε κόσμο ζωντανό» από τα συντρίμμια, διαβεβαίωσε.

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Στην Κάλι και στην Περέιρα, τις δυο πόλεις που υπέστησαν τα πιο βαριά χτυπήματα, ομάδες επαγγελματιών και εθελοντών διασωστών συνέχιζαν να δουλεύουν ασταμάτητα, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, κάποιοι με γυμνά χέρια, κάποιοι με τη βοήθεια μηχανημάτων έργου, άλλου εξοπλισμού, ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, σταματώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να αφουγκραστούν αν υπήρχαν ενδείξεις ζωής.

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κι εθνικό πένθος

Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε τον νέο επίσημο απολογισμό χθες το απόγευμα (τοπική ώρα). Έκανε λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, σχεδόν 3.500 τραυματίες και κάπου 500 ακόμη αγνοούμενους.

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Πάνω από 11.000 ακίνητα καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, και χιλιάδες οικογένειες έμειναν άστεγες.

Ο νέος αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος για να «τιμηθούν όλοι όσοι χάθηκαν», καθώς και την απόφασή του να κηρύξει κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης», μέτρο που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου.

Ανήγγειλε ακόμη τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στη χορήγηση βοήθειας στους σεισμοπαθείς. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», υποσχέθηκε.

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Άνθρωποι σε κατάσταση «σοκ»

Πολλοί πέρασαν ήδη δυο νύχτες έξω, είτε επειδή τα σπίτια τους υπέστησαν ζημιές, ή επειδή είναι τρομοκρατημένοι από τους ασταμάτητους μετασεισμούς.

Στην ορεινή πόλη Ελ Κάιρο, κάπου 250 χιλιόμετρα από την Κάλι, ορισμένοι κάτοικοι έχουν υποστεί βαθύ τραύμα.

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«Κόσμος δεν θέλει να γυρίσει σπίτι του, δεν θέλει να κοιμηθεί, δεν ξέρει τι θα γίνει», περιέγραψε η Αδριάνα Γκονσάλες, σαραντάρα μαγείρισσα.

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Η Μαίρη Κιντέρο, 51 ετών, είδε το «βιός της» να χάνεται. Το κατάστημα ρούχων της έχει μετατραπεί σε χαλάσματα. «Είναι πολύ σκληρό», παραδέχτηκε.

Στη φτωχή συνοικία Προβιντένσια, στην Περέιρα, πόλη που είχε ήδη χτυπηθεί από ισχυρό σεισμό που άφησε πίσω σχεδόν 1.200 νεκρούς το 1999, κάποιοι κάτοικοι πέρασαν τη μέρα βγάζοντας έπιπλα κι ατομικά τους είδη από τα σπίτια τους, πλέον συντρίμμια.

Ανάμεσά τους ήταν η δικηγόρος Άνα Παουλίνα Κρόστγουεϊτ — η πολυκατοικία όπου ζούσε χαρακτηρίστηκε μη κατοικήσιμη μετά τον σεισμό. Δεν έκρυψε πως βρίσκεται σε κατάσταση «σοκ» μπροστά στη «νέα πραγματικότητα» που αντιμετωπίζει. «Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να πούμε στα παιδιά μας πως πρέπει να μαζέψουμε ό,τι μπορέσουμε και ν’ αρχίσουμε νέα ζωή», εκμυστηρεύτηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

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Πολλοί Κολομβιανοί κινητοποιήθηκαν, με κάποιους να μεταφέρουν νερό και τρόφιμα σε σεισμόπληκτες περιοχές, άλλους να σχηματίζουν ουρές για να δώσουν αίμα για τους τραυματίες…