Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 254 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 1.000 ατόμων.

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες στα συντρίμμια, καθώς χιλιάδες κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, σε εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια.

Επιστήμονες διευκρίνισαν ότι ο σεισμός στην Κολομβία προκλήθηκε από τη βύθιση της Πλάκας Νάσκα κάτω από τη Νοτιοαμερικανική Πλάκα, διαφοροποιώντας το φαινόμενο από πρόσφατες δονήσεις στη Βενεζουέλα.

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Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, έχοντας αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες (10/8) στην Κολομβία, με νεότερο –ακόμη προκαταρκτικό– απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για πάνω από 250 νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, πολλούς εγκλωβισμένους και τουλάχιστον 1.600 κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Τεράστια καταστροφή στην Κολομβία

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών καταγράφτηκε χθες το πρωί (τοπική ώρα), με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην περιοχή Τσόκο, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

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Ξεχωριστές αναφορές από τις πληγείσες περιοχές ανέβαζαν τον αριθμό των νεκρών σε 254 σήμερα το πρωί τοπική ώρα, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Περέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σε περισσότερους από 1.000 ανέρχεται ο αριθμός των τραυματιών.

Το γραφείο ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών OCHA υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί.

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, το προσωπικό μιας κτηνιατρικής κλινικής στο Μεδεγίν αντέδρασε αμέσως. Αντί να τρέξουν να σωθούν μόνοι τους, οι γιατροί πήραν στην αγκαλιά τους τα σκυλιά και τις γάτες που βρίσκονταν στο ιατρείο και τα έβγαλαν με ασφάλεια στον δρόμο.

La vida de todos importa 🥹🐾



Así evacuaron a animales durante el terremoto en #Medellín | Personal de una clínica veterinaria evacuó rápidamente a los animales hospitalizados durante el sismo de magnitud 7.4 en #Colombia.



❤️ Todos los pacientes y trabajadores fueron puestos a… pic.twitter.com/LXpaqKM889 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας τον θαυμασμό χιλιάδων χρηστών για την αφοσίωση του προσωπικού στα ζώα.

Σεισμική δραστηριότητα στη Νότια Αμερική

Η χρονική εγγύτητα των δύο μεγάλων σεισμικών δονήσεων σε Βενεζουέλα και Κολομβία προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικούς γεωτεκτονικούς μηχανισμούς.

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Όπως εξηγεί ο γεωλόγος Andrés Folguera (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες και ερευνητής του CONICET) στο λατινοαμερικάνικο μέσο Infobae, τα δύο φαινόμενα οφείλονται σε τελείως διαφορετικές δυναμικές.

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Στη Βενεζουέλα, προκλήθηκε από την αλληλεπίδραση μεταξύ της Πλάκας της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής. Οι δονήσεις ενεργοποίησαν τα ρήγματα Boconó και San Sebastián, απελευθερώνοντας ενέργεια πολύ κοντά στην επιφάνεια (εστιακό βάθος κάτω των 10 χιλιομέτρων), γεγονός που εξήγησε την τεράστια καταστροφή. Η Πλάκα της Καραϊβικής βυθίζεται με ταχύτητα περίπου 2 εκατοστών ετησίως.

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Στην Κολομβία, οφείλεται στη βύθιση της Πλάκας Νάσκα (από τον Ειρηνικό Ωκεανό) κάτω από τη Νοτιοαμερικανική Πλάκα. Η Πλάκα Νάσκα κινείται πολύ ταχύτερα, με ταχύτητα 5 έως 6 εκατοστών ετησίως. Επιπλέον, η ρήξη στην Κολομβία συνέβη σε μεγάλο εστιακό βάθος (περίπου 100 χιλιόμετρα).

Οι επιφανειακοί σεισμοί, όπως αυτός της Βενεζουέλας, προκαλούν σφοδρές αναταράξεις κοντά στο επίκεντρο. Αντίθετα, οι σεισμοί μεγάλου εστιακού βάθους, όπως της Κολομβίας, διαέρχονται μέσα από μεγαλύτερο πάχος του γήινου φλοιού, διασκορπίζοντας την ενέργεια σε πολύ ευρύτερη γεωγραφική έκταση (έγινε αισθητός μέχρι τον Ισημερινό και τον Παναμά), αλλά με λιγότερο οξεία ένταση στο επίκεντρο.

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