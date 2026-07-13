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Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν ηλικιωμένο μεγιστάνα πετρελαίου που καλείται να αποτρέψει μια παγκόσμια οικολογική καταστροφή.

Ο Τζον Γκούντμαν ενσαρκώνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε μια ταινία που συνδυάζει την πολιτική σάτιρα με τη μαύρη κωμωδία.

Ο σκηνοθέτης επέλεξε τον Τομ Κρουζ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, χαρακτηρίζοντας την υποκριτική του μεταμόρφωση ως ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

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Η Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ του «Digger», της νέας ταινίας του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, με πρωταγωνιστή τον αγνώριστο Τομ Κρουζ σε έναν από τους πιο αντισυμβατικούς ρόλους της καριέρας του.

Μετά τον εκκεντρικό παραγωγό Λες Γκρόσμαν στο Tropic Thunder, ο Κρουζ μεταμορφώνεται ξανά ολοκληρωτικά, αυτή τη φορά στον Ντίγκερ Ρόκγουελ, έναν ηλικιωμένο μεγιστάνα της πετρελαϊκής βιομηχανίας από τον αμερικανικό Νότο.

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Με έντονη προφορά, εμφανή κοιλιά και αραιά λευκά μαλλιά, ο Ντίγκερ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής που, σύμφωνα με το σενάριο, έχει προκαλέσει η εταιρεία του και απειλεί να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια πρωτοφανή κρίση.

Ο Ρόκγουελ παρουσιάζεται ως ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή, καθώς ένας γιγαντιαίος παγετώνας λιώνει με ταχύτατους ρυθμούς, απειλώντας την παγκόσμια ισορροπία.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Γκούντμαν, του αναθέτει να διαχειριστεί την κρίση. Ο χαρακτήρας του προέδρου φαίνεται, όπως σχολιάζει το Variety, να είναι μια σατιρική μίξη Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, με εμφανείς αναφορές και στους δύο – ακόμη και σε σκηνές όπου αποκοιμιέται στις πιο ακατάλληλες στιγμές.

Από τα πρώτα πλάνα, το «Digger» παραπέμπει σε μια σύγχρονη πολιτική σάτιρα με έντονα στοιχεία μαύρης κωμωδίας, θυμίζοντας σε πολλούς το κλασικό «Dr. Strangelove», προσαρμοσμένο όμως στη σημερινή εποχή.

Κατά την παρουσίαση του τρέιλερ σε ειδική εκδήλωση της Warner Bros., ο Ινιάριτου προϊδέασε το κοινό για το ιδιαίτερο ύφος της ταινίας και αποκάλυψε ότι η ιδέα για το «Digger» γεννήθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του «The Revenant» («Η Επιστροφή», με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο).

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«Δεν είχα ακόμη σενάριο, ούτε ολοκληρωμένη ιστορία. Υπήρχε μόνο μια ιδέα, μια εμμονή που με ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Ήξερα ποιος ήταν αυτός ο χαρακτήρας», σημείωσε.

Εξήγησε μάλιστα, πως από την πρώτη στιγμή θεωρούσε ότι μόνο ο Τομ Κρουζ μπορούσε να ενσαρκώσει τον Ντίγκερ Ρόκγουελ.

«Θέλαμε να συνεργαστούμε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Πάντα θαύμαζα τον Τομ ως ηθοποιό. Η πραγματική έκπληξη, όμως, ήταν όταν γνώρισα τον άνθρωπο πίσω από τον σταρ. Είναι εξίσου ξεχωριστός με τους ρόλους που έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο Ινιάριτου.

Ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε τη μεταμόρφωση του Κρουζ «εντυπωσιακή», αποκαλύπτοντας ότι ο διάσημος ηθοποιός τού είπε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων: «Μου πήρε σαράντα χρόνια για να γίνω αυτός ο χαρακτήρας».

«Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με μια πρόκληση σαν κι αυτή. Ούτε ο Αλεχάντρο», δήλωσε από την πλευρά του ο Τομ Κρουζ.

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