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Διακεκριμένοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί θα παρευρεθούν στις εκδηλώσεις, συνομιλώντας με το κοινό σε υπαίθριες τοποθεσίες που διαμορφώνονται με καλλιτεχνική επιμέλεια.

Η εθελοντική ομάδα Κιμωλίστες μετατρέπει απομονωμένες παραλίες και ιστορικά σημεία σε κινηματογραφικές αίθουσες, προσελκύοντας πλήθος θεατών σε ένα πρόγραμμα που διαρκεί έως τα τέλη Αυγούστου.

Οι προβολές επεκτείνονται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, προωθώντας την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από δράσεις που περιλαμβάνουν συζητήσεις και καλλιτεχνικές συναντήσεις.

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω καιρικών συνθηκών, με τις τελικές λεπτομέρειες να ανακοινώνονται μέσω των επίσημων καναλιών της ομάδας.

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Το Cine Καλησπερίτης ανακοίνωσε το πρόγραμμα προσκεκλημένων και προβολών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Kimolos Experience Festival 2026, ενός θεσμού που συνδέει την κινηματογραφική τέχνη με τη μοναδική φυσική ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου.

Το μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά, που έχει πλέον αποκτήσει διεθνή αναγνώριση, συνεχίζει να δημιουργεί ξεχωριστές κινηματογραφικές εμπειρίες, φιλοξενώντας δημιουργούς και καλλιτέχνες με σημαντική παρουσία στον χώρο της 7ης Τέχνης.

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Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, διακεκριμένοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί και άνθρωποι του κινηματογράφου θα βρεθούν στις προβολές των ταινιών τους, συνομιλώντας με το κοινό και μετατρέποντας κάθε βραδιά σε μια μοναδική συνάντηση κάτω από τον έναστρο ουρανό της Κιμώλου.

Οι Κιμωλίστες μεταμορφώνουν τις πιο απομονωμένες παραλίες του νησιού σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που συνδυάζει την τέχνη με την αυθεντική εμπειρία του τόπου: 500 ηλιακά φαναράκια κρέμονται από τα αλμυρίκια, 100 δάδες φωτίζουν τις εισόδους των «αιθουσών-παραλιών», ενώ 200 κεριά απλώνονται ανάμεσα στους θεατές και τα βράχια, συνθέτοντας μια ατμόσφαιρα που αλλάζει σε κάθε προβολή, με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Φώτη Μαρινάκη.

Η κινηματογραφική διαδρομή του Cine Καλησπερίτη για το 2026 ξεκίνησε τον Μάιο και τον Ιούνιο με σειρά προβολών στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Χώρας Κιμώλου. Στις 30 Μαΐου παρουσιάστηκε η ταινία «Υπάρχω», ενώ στις 11 Ιουνίου προβλήθηκε το «Utopolis», παρουσία του ηθοποιού Ανδρέα Κωνσταντίνου. Ακολούθησαν οι προβολές των ταινιών «Η Τρελή Χαρά» στις 12 Ιουνίου και «Οι Δοκιμάστριες» στις 16 Ιουνίου. Στις 26 Ιουνίου, η προβολή της ταινίας «Η πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο» πραγματοποιήθηκε στο Ρέμα, παρουσία του κριτικού κινηματογράφου Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση γύρω από τη σχέση της ταινίας με το συναίσθημα, αλλά και γύρω από τη μοναδική εμπειρία των άγνωστων μεταξύ τους cinephiles που συγκεντρώνονται κάτω από το φως του Cine Καλησπερίτη, αναδεικνύοντας την ουσία της κινηματογραφικής εμπειρίας. Στις 30 Ιουνίου, το σκηνικό μεταφέρθηκε στην παραλία Πράσσα, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Κιμώλου, γνωστή για τα κρυστάλλινα νερά της, όπου προβλήθηκε το «Mamma Mia». Η βραδιά πραγματοποιήθηκε κάτω από τον έναστρο ουρανό και υπό το φως της πρώτης πανσελήνου του καλοκαιριού, του λεγόμενου «strawberry moon», δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα.

Τον Ιούλιο, το Cine Καλησπερίτης συνεχίζει το ταξίδι του σε εμβληματικά σημεία του νησιού.

Έως τις 20 Ιουλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το «Blue Lagoon» (1980) σε μια παραλία-έκπληξη της Κιμώλου, όπου το γαλάζιο τοπίο του νησιού συναντά την αισθητική του κινηματογραφικού έργου.

Την ίδια περίοδο, το Cine Καλησπερίτης σαλπάρει για την Τήλο, στην παραλία Έριστο με τη χρυσή αμμουδιά και τον εντυπωσιακό βυθό.

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Από τις 23 έως τις 27 Ιουλίου θα προβληθεί η ταινία «Wild Duck», παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Σακαρίδη. Ο δημιουργός θα συνομιλήσει με το κοινό για τη διεθνή φεστιβαλική πορεία της ταινίας, η οποία ταξίδεψε μεταξύ άλλων στα φεστιβάλ του Τορόντο, του Μπουσάν, του Σάο Πάολο και του Βελιγραδίου, ενώ απέσπασε υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας και πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο Αύγουστος φέρνει ακόμη περισσότερες κινηματογραφικές συναντήσεις. Από την 1η έως τις 6 Αυγούστου θα παρουσιαστούν οι ταινίες «Τελευταία Κλήση», παρουσία της σεναριογράφου Κατερίνας Μπέη, και «Bomber and Paganini», παρουσία του σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού Νίκου Περάκη, ο οποίος θα μιλήσει για την κινηματογραφική του πορεία και τη δημιουργία της ταινίας.

Από τις 4 έως τις 8 Αυγούστου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή του «ZOOTOPIA 2», με την παρουσία της Άριας Παπανικολάου, η οποία συμμετέχει στην ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας. Την ίδια περίοδο, από τις 4 έως τις 13 Αυγούστου, θα προβληθεί το «Φθηνά Τσιγάρα», παρουσία του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Ρένου Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα συζητήσει με το κοινό για τη διαδρομή του στον κινηματογράφο.

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Από τις 10 έως τις 13 Αυγούστου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την πολυβραβευμένη ταινία «Cold War» του Πολωνού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Πάβελ Παβλικόφσκι, παρουσία του ίδιου του δημιουργού και του ηθοποιού Γιάννη Στάνκογλου. Η ταινία, η οποία τιμήθηκε για τη σκηνοθεσία της στο Φεστιβάλ Καννών το 2018, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ολοκληρώνεται από τις 20 έως τις 28 Αυγούστου με το «Avatar: Fire and Ash», μια παραγωγή που συνδυάζει τη δύναμη της εικόνας και τη μεγάλη αφήγηση σε ένα ξεχωριστό φυσικό τοπίο της Κιμώλου.

Ποιοί είναι οι «Κιμωλίστες»

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Η Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου «Κιμωλίστες» προχωρά στα 15 χρόνια προσφοράς στο νησί της Κιμώλου μέσα από μια ποικιλία δράσεων. Ο Cine Καλησπερίτης προσφέρει στον πολιτισμό, τους επισκέπτες και κατοίκους του νησιού της Κιμώλου, τους δημιουργούς της 7ης τέχνης με 13 χρόνια προβολών σε μαγευτικές απόμακρες παραλίες, το Μεσαιωνικό Κάστρο του Χωριού δημιουργώντας ξεχωριστές σκηνογραφίες κάθε φορά. Από το 2021 επισκέπτονται νησιά του Αιγαίου (Μήλος, Σίκινος, Σέριφος, Ψαρά, Γαύδος, Τήλος) φέρνοντας την εμπειρία του Cine Καλησπερίτη σε νέους προορισμούς, πάντα με το ίδιο εθελοντικό πνεύμα και αγάπη για τον πολιτισμό.

Η παγκόσμια αναγνώριση του Cine Καλησπερίτη πραγματώθηκε μέσα από τα μάτια των ίδιων των επισκεπτών, καθώς εκτόξευσε τον αριθμό των Cinephiles (550-600 άτομα) ανά προβολή, την προηγούμενη χρονιά (2025), ενώ ακολούθησαν επισκέψεις δημοσιογράφων του Ξένου και ελληνικού Τύπου με εκτενή δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες παγκοσμίως.

Το «Kimolos Experience Festival», διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά, έχοντας 4μηνη διάρκεια (Αρχές Ιουνίου – Τέλος Σεπτέμβρη 2026) και περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις.

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Οι Κιμωλίστες όλα αυτά τα χρόνια στοχεύουν στην ανάδειξη του Κιμωλιάτικου τοπίου μέσω των κινηματογραφικών προβολών, στη διενέργεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση της Κιμωλιάτικης πολιτιστικής κληρονομιάς, την παρουσίαση βιβλίων και τη διάδοση της φιλαναγνωσίας με τις Βάρκες Βιβλιοθήκες, την προστασία του περιβάλλοντος με την παρουσίαση ντοκιμαντέρ ευαισθητοποίησης, τις μουσικές βραδιές και τα παραδοσιακά πανηγύρια.

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Info

Οι ημερομηνίες και τα σημεία προβολής ενδέχεται να τροποποιηθούν, καθώς οι δράσεις του Cine Καλησπερίτη πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες. Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές, ενώ η τελική ημερομηνία και ο χώρος κάθε προβολής θα ανακοινώνονται λίγες ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της, μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας των Κιμωλιστών.

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