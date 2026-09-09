Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ηθοποιοί Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ παρουσίασαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τη νέα ταινία «Bunker», σε σκηνοθεσία του Φλοριάν Ζελέρ.

Στο θρίλερ αυτό, το πραγματικό ζευγάρι υποδύεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη ένα παντρεμένο ζευγάρι που αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα.

Οι πρωταγωνιστές τόνισαν ότι διατηρούν σαφή διαχωρισμό μεταξύ της προσωπικής τους ζωής και της μυθοπλασίας, παρά την ένταση των ρόλων τους.

Ο σκηνοθέτης εμπνεύστηκε το σενάριο από την κατασκευή ενός μυστικού καταφυγίου επιβίωσης από δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας.

Η ταινία εξετάζει ζητήματα κοινωνικής απομόνωσης και την ευθύνη που φέρουν οι καλλιτέχνες απέναντι στον κόσμο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ εμφανίστηκαν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Βενετίας, με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα, της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bunker», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Γάλλου σκηνοθέτη Φλοριάν Ζελέρ.

Ο Μπαρδέμ υποδύεται έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος αναλαμβάνει ένα αμφιλεγόμενο έργο: την κατασκευή ενός καταφυγίου επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο. Η απόφασή του ωστόσο, οδηγεί τη σύζυγό του, την οποία ενσαρκώνει η Κρουζ, έπειτα από 17 χρόνια γάμου, να αρχίσει να αμφισβητεί τη σχέση τους.

Advertisement

Advertisement

Για την ακρίβεια, πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2010 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, εμφανίζονται στη μεγάλη οθόνη ως ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την ταινία, όπως αναφέρεται και στο Deadline, ρωτήθηκαν εάν είχαν ενσωματώσει στους ρόλους στοιχεία από τον πραγματικό τους γάμο, αλλά και αν υπάρχουν φορές που διαφωνούν ή τσακώνονται για ζητήματα που αφορούν τη δουλειά τους. «Είμαστε πολύ καλοί στο να δημιουργούμε πραγματικά έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα. Διαφορετικά, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε σε αυτή τη δουλειά», απάντησε ο Μπαρδέμ.

Από την πλευρά της, η Κρουζ σημείωσε ότι θα ήταν αδιανόητο να μην είχαν διαφωνήσει ούτε μία φορά μέσα στα 30 χρόνια της σχέσης τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο, ότι σπάνια οι επαγγελματικές τους συζητήσεις καταλήγουν σε έντονες συγκρούσεις. «Και οι δύο αγαπάμε πραγματικά αυτό το επάγγελμα, αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια καλή ισορροπία ως προς το πόσο μιλάμε για τη δουλειά», όπως είπε.

«Προφανώς, όταν προετοιμάζεις μαζί μια ταινία, είναι λογικό η δουλειά να κυριαρχεί στις συζητήσεις. Όμως δεν το έχουμε κάνει αυτό πολύ συχνά. Έχει συμβεί περίπου κάθε πέντε χρόνια, επειδή για όλα όσα μας είχαν προτείνει, είτε δεν πιστεύαμε ότι ήταν κατάλληλα για εμάς είτε θεωρούσαμε ότι δεν ήταν κατάλληλα για εμάς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για αυτή τη ταινία, όμως, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, επειδή ήταν του Φλοριάν. Από την πρώτη συνάντηση που είχαμε μαζί του, καθώς και οι δύο αγαπήσαμε το σενάριο, γνωρίζαμε ότι θα ήμασταν προστατευμένοι».

Η Κρουζ εξήγησε ακόμη ότι ο Ζελέρ διαθέτει έναν ιδιαίτερο τρόπο να βοηθά τους ηθοποιούς να αξιοποιούν τις προσωπικές τους εμπειρίες στις ερμηνείες τους, χωρίς όμως να φέρνουν την προσωπική τους ζωή μέσα στη διαδικασία.

Το «Bunker» είναι η δεύτερη ταινία του Ζελέρ που συμμετέχει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Βενετίας, μετά το «The Son» του 2022. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «The Father», η οποία του χάρισε το Όσκαρ, είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς.

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι προσέγγισε την Κρουζ και τον Μπαρδέμ για την ταινία αρχικά επειδή, όπως είπε, «τους λάτρευε», αλλά δεν τον ενδιέφερε πώς η πραγματική τους ζωή θα μπορούσε να επηρεάσει τη ταινία. «Είναι δύο από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που έχουμε σήμερα, επομένως, ήταν προφανώς τιμή για μένα να συνεργαστώ μαζί τους», δήλωσε.

Advertisement

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει την αίσθηση αυθεντικότητας στην ταινία είναι ο τρόπος με τον οποίο το ζευγάρι χρησιμοποιεί την ισπανική γλώσσα, τη μητρική του, στο σπίτι, ενώ εκτός σπιτιού μιλά αγγλικά. «Είναι εκπληκτικό το πόσο πολύ έχει αλλάξει αυτό. Ακόμη και να ανατρέξετε 10 ή 15 χρόνια πίσω, ήταν πάντα πολύ δύσκολο να πείσεις τους χρηματοδότες να αποδεχθούν κάτι τέτοιο. Έχει αλλάξει πραγματικά τα τελευταία 30 χρόνια που δουλεύουμε και μερικές φορές παλεύουμε πολύ σκληρά, προσπαθώντας να πείσουμε παραγωγούς ή ακόμη και σκηνοθέτες να κάνουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε η Κρουζ.

Ο Ζελέρ αποκάλυψε ότι η έμπνευση για την ταινία προήλθε από ένα άρθρο που είχε διαβάσει σχετικά με την κατασκευή, με απόλυτη μυστικότητα, ενός υπόγειου καταφυγίου επιβίωσης από έναν «διάσημο δισεκατομμυριούχο που ατχολείται με τα τεχνολογικά μέσα», τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

«Ήταν ένα μυστικό έργο, κάτι που σήμαινε ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό έπρεπε να υπογράψουν ειδική συμφωνία και για κάποιο λόγο η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε. Θεώρησα ότι επρόκειτο για ένα συναρπαστικό παράδοξο, επειδή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε περιουσία βασιζόμενος στην ιδέα της σύνδεσης των ανθρώπων μεταξύ τους, εργαζόταν πάνω σε ένα δεύτερο σχέδιο, ώστε να απομονωθεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Και το σκέφτηκα πολύ αυτό», εξήγησε ο σκηνοθέτης.

Advertisement

‘Bunker’ stars Javier Bardem and Penélope Cruz on the importance and responsibility of talking politics as artists: “It would be very contradictory to be a part of a movie like this… and then say ‘I don’t talk about politics.’”



‘Bunker’ tells the story of an architect who… pic.twitter.com/7t8OI4Lot2 — Deadline (@DEADLINE) September 8, 2026

Ο Μπαρδέμ και η Κρουζ αναγνώρισαν ότι η πρόθεση του Ζελέρ με την ταινία συνδέεται και με τη δική τους αντίληψη για την πολιτική και κοινωνική ευθύνη που έχουν ως καλλιτέχνες.

«Ως καλλιτέχνης έχεις την ευθύνη να κάνεις μια ιστορία να ζωντανέψει και να αφηγηθείς την ιστορία που θέλει να πει ο σκηνοθέτης, ο συγγραφέας. Και μετά, ως άτομο, δεν έχει σημασία αν είσαι καλλιτέχνης, ηθοποιός, υδραυλικός ή οδηγός ταξί. Έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις τη δική σου αλήθεια ή αυτό που θεωρείς σημαντικό», δήλωσε ο Μπαρδέμ.

Advertisement

«Προφανώς, έχω περισσότερους πόρους για να το κάνω από έναν οδηγό ταξί, επειδή έχω αυτό το βήμα και έχω εσάς να με ακούτε. Επομένως, η ευθύνη είναι διαφορετική. Και αυτό θεωρώ σημαντικό: να έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζούμε και να μην το θεωρούμε δεδομένο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Advertisement

Με πληροφορίες από Deadline