Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της Τροχαίας στα Χανιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο ανήλικος υποβλήθηκε σε τροχονομικό έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Advertisement

Advertisement

Εκτός από τις ποινικές διαδικασίες, στον 15χρονο επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.280 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και το γεγονός ότι οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι χωρίς να έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο από τον νόμο ηλικιακό όριο των 17 ετών.