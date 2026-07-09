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Το ηλεκτρικό φορτίο μεταφέρθηκε μέσω μεταλλικού τμήματος του γραφείου του, προκαλώντας του τραυματισμό στην κοιλιά.

Ο κεραυνός προκάλεσε επίσης μικρής έκτασης πυρκαγιά στη σοφίτα του σπιτιού, η οποία ξεκίνησε από τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις.

Οι διασώστες εξέτασαν το παιδί και διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν απαιτούσε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Οι τοπικές αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση ενσύρματων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.

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Ένας 13χρονος από το Τέξας θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα τυχερό, καθώς κατάφερε να επιβιώσει αφού χτυπήθηκε από κεραυνό μέσα στο ίδιο του το υπνοδωμάτιο, την ώρα που έπαιζε βιντεοπαιχνίδια.

Ο Βλαντ Σκουρίντιν βρισκόταν στο δωμάτιό του, στην περιοχή Σάιπρες, όταν κεραυνός έπληξε την κατοικία της οικογένειάς του. Όπως περιέγραψε, όλα εξελίσσονταν φυσιολογικά μέχρι τη στιγμή που, χωρίς καμία προειδοποίηση, το ηλεκτρικό φορτίο πέρασε μέσω ενός μεταλλικού τμήματος του γραφείου του, το οποίο βρισκόταν σε επαφή με το σώμα του, προκαλώντας του χτύπημα στην κοιλιά.

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«Πετάχτηκα αμέσως μακριά και άρχισα να ουρλιάζω», ανέφερε ο 13χρονος, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που βίωσε. «Ήταν κάτι απίστευτο. Πραγματικά πίστεψα ότι θα πέθαινα. Δεν νόμιζα ότι θα τα κατάφερνα. Δεν ξέρω πώς επέζησα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της οικογένειας, ο κεραυνός χτύπησε αρχικά ένα δέντρο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι. Στη συνέχεια, το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρθηκε στην κατοικία και μέσω του μεταλλικού μέρους του γραφείου έφτασε στον 13χρονο, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Το χτύπημα του κεραυνού προκάλεσε επίσης μικρής έκτασης πυρκαγιά στη σοφίτα του σπιτιού. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η φωτιά ξέσπασε όταν το ηλεκτρικό φορτίο διέσχισε τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις της κατοικίας, προκαλώντας ανάφλεξη.

Ο πατέρας του παιδιού ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και αστυνομικοί. Ευτυχώς, οι ζημιές στο σπίτι ήταν περιορισμένες, ενώ οι διασώστες που εξέτασαν τον 13χρονο διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του δεν απαιτούσε διακομιδή σε νοσοκομείο.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Βλαντ δήλωσε πως αισθανόταν καλά, αν και παρέμενε σοκαρισμένος από την εμπειρία και εξακολουθούσε να έχει ελαφριά ζάλη. Όπως είπε, το περιστατικό τον έκανε να αντιληφθεί πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι να φέρονται με καλοσύνη στους γύρω τους.

Με αφορμή το περιστατικό, ο επικεφαλής της αστυνομίας της κομητείας Χάρις απηύθυνε προειδοποίηση προς τους κατοίκους, καθώς στην περιοχή αναμένονται νέες καταιγίδες.

Συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τη χρήση ενσύρματων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς και να μην πλησιάζουν ηλεκτρικές καλωδιώσεις και υδραυλικές εγκαταστάσεις, επισημαίνοντας ότι οι κεραυνοί μπορούν να μεταδώσουν το ηλεκτρικό τους φορτίο μέσω του ηλεκτρικού δικτύου ενός σπιτιού.

Με πληροφορίες από The New York Post