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Στην αίθουσα του δικαστηρίου φτάνει σήμερα μια υπόθεση που είχε απασχολήσει τις Αρχές της νότιας Ρόδου το καλοκαίρι του 2024, όταν ένας ανήλικος τουρίστας από την Ελβετία κατήγγειλε ότι υπέστη προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών spa σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Η μήνυση, σύμφωνα με την Δημοκρατική Ρόδου κατατέθηκε το απόγευμα της 5ης Αυγούστου 2024 από τον 15χρονο Ελβετό, ο οποίος προσήλθε στις Αρχές μαζί με τον πατέρα του.

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Ο ανήλικος φέρεται να ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια συνεδρίας spa εντός του ξενοδοχείου όπου διέμενε, ένας 19χρονος υπήκοος Αλβανίας, υπάλληλος της εταιρείας που παρείχε τις σχετικές υπηρεσίες, προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Οι φερόμενες πράξεις τοποθετούνται χρονικά γύρω στις 12.40 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Μετά την υποβολή της μήνυσης κινήθηκε προανακριτική διαδικασία, ενώ ο φερόμενος ως δράστης αναζητήθηκε εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Η υπόθεση εισάγεται πλέον προς εκδίκαση, με το δικαστήριο να καλείται να κρίνει τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, η περιγραφή των φερόμενων πράξεων στηρίζεται στα όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, ενώ το ζήτημα παραμένει υπό την κρίση της δικαιοσύνης.