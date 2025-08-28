Πολλοί λένε ότι ο καλύτερος μήνας των διακοπώς είναι ο Σεπτέμβρης αλλά στην Ελλάδα καμιά φορά ο καιρός μπορεί να χαλάσει τα σχέδια των παραθεριστών- όχι όμως αν προορισμός είναι η Κύπρος, που το καλοκαίρι κρατάει μέχρι τον Οκτώβρη. Μέσα σε μιάμιση ώρα (με απευθείας οικονομική πτήση από τη RyanAir) είχαμε προσγειωθεί στην Πάφο με προορισμό το φημισμένο Cap St Georges, το οποίο δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις απλά «ένα πολυτελές ξενοδοχείο», ενώ οι παρακάτω φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους:

Άποψη της εξωτερικής πισίνας. Το Caps St Georges περιλαμάνει γυμναστήριο, γήπεδο πάντελ και τένις και δεκάδες δραστηριότητες για τα παιδιά.

Λεπτομέρεια από το ιδιαίτερα ευρύχωρο δωμάτιο με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Η πριβέ παραλία του Cap St Georges με το μοναδικό ηλιοβασίλεμα.

Στις εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, έκτασης 2.585 τ.μ., που βρίσκονται στο ισόγειο του Cap St Georges Resort, βρίσκεις κανείς όλες τις πολυτελείς ανέσεις ενός spa παγκοσμίων προδιαγραφών. Απολαύστε την πολυτελή εσωτερική πισίνα, το υδρομασάζ υδροθεραπείας και τις πισίνες κρύου νερού. Χαλαρώστε στον ευρύχωρο χώρο του lounge, στις θερμικές σάουνες, στα χαμάμ και στα ντους αρωματοθεραπείας. Αφεθείτε στη μεταμόρφωση στις οκτώ αίθουσες περιποίησης, τις δύο ιδιωτικές VIP σουίτες και τους χαρακτηριστικούς θαλάμους περιποίησης με λάσπη Rasoul.

Advertisement

Advertisement

Αξίζει να ζήσεις κανείς την εμπειρία του floating bed που βρίσκεται στο Cleopatra Spa.

Γεύσεις με αστέρια Michelin στο Cap St Georges

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού το ξενοδοχείο μένει ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο, έρχονται καλεσμένοι διάσημοι σεφ από όλον τον κόσμο με αστέρια Michelin. Το προσεχές Σαββατοκύριακο, οι φίλοι του Cap St Georges θα μυηθούν στις γεύσεις του διπλά βραβευμένου Τρίσταν Μπραντ που «παντρεύει» με μοναδικό τρόπο τη γαλλική με την ασιατική κουζίνα.

Το εστιατόριο «Κοχύλι» προσφέρει αυθεντικές κυπριακές γεύσεις.