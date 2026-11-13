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Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε το φωτογραφικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το επαγγελματικό βήμα του παιδιού της.

Στη φωτογράφιση, ο μικρός Ράιοτ εμφανίζεται φορώντας επίσημο κοστούμι, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει δίπλα στη μητέρα του.

Ο ράπερ A$AP Rocky είχε προαναγγείλει τη συμμετοχή του γιου του στο περιοδικό, δηλώνοντας ιδιαίτερα περήφανος για την απόκτηση της δικής του ταυτότητας.

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Ο τριών ετών γιος της Rihanna και του A$AP Rocky, Ράιοτ Ρόουζ, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση σε εξώφυλλο περιοδικού, συμμετέχοντας σε φωτογράφιση για έξι διαφορετικά εξώφυλλα του Arena Homme+.

Η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε το φωτογραφικό υλικό με τους ακολούθους της στο Instagram, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για το πρώτο επαγγελματικό βήμα του γιου της στον χώρο της μόδας, στον οποίο δραστηριοποιούνται και οι δύο γονείς του.

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Σε μία από τις φωτογραφίες, η Ριάνα κρατά τον μικρό Ράιοτ από τα χέρια, φορώντας την εντυπωσιακή κόκκινη ολόσωμη δημιουργία του οίκου Loewe που είχε επιλέξει για την εμφάνισή της στο ημίχρονο του Super Bowl το 2023. Τότε, άλλωστε, είχε αποκαλύψει ότι ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Ο γιος της εμφανίζεται με μαύρο κοστούμι και επίσημα παπούτσια.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας περιλάμβανε και τα έξι εξώφυλλα, με τη λεζάντα να αναφέρει: «RIOT ROSE. Arena Homme+ Τεύχος 66».

Η πρώτη επαγγελματική φωτογράφιση του μικρού γιου της Rihanna

Ο A$AP Rocky είχε προαναγγείλει τη νέα εμπειρία του γιου του ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή του στο The Cut ότι ο μικρός επρόκειτο να συμμετάσχει στην πρώτη του επαγγελματική φωτογράφιση. Ο ράπερ δεν έκρυψε τη χαρά και την περηφάνια του για το ξεκίνημα του παιδιού του.

«Ένας από τους γιους μου έχει μια δουλειά ως μοντέλο σε περίπου τρεις ημέρες, την παραμονή των γενεθλίων μου, και είμαι τόσο περήφανος γι’ αυτόν», είχε αναφέρει. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για το πρώτο εξώφυλλο περιοδικού του Ράιοτ, προσθέτοντας ότι είναι ξεχωριστό να παρακολουθεί κανείς τα παιδιά του να μεγαλώνουν και να αποκτούν σταδιακά τη δική τους ταυτότητα.

Η περηφάνια του A$AP Rocky για τα παιδιά του

Στην ίδια συνέντευξη, ο ράπερ στάθηκε στην ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν τα παιδιά του, επισημαίνοντας ότι πλέον αρχίζουν να εκφράζουν τις προτιμήσεις και τις απόψεις τους, διαμορφώνοντας το προσωπικό τους στιλ.

«Είναι απίστευτο όταν σκέφτομαι πόσο μικρά ήταν κάποτε. Εννοείται ότι είναι ακόμη σχετικά μικρά, αλλά πλέον εκφράζουν τις απόψεις τους και έχουν το δικό τους στιλ και τη δική τους προσωπικότητα. Είναι τρελό», είχε σχολιάσει.