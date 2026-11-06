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Ένα διαφορετικό, πρόωρο χριστουγεννιάτικο δώρο επιφύλαξε η Ριάνα στους εκατομμύρια followers της στα social media, ποζάροντας με αποκαλυπτικά κόκκινα εσώρουχα.

Η 38χρονη τραγουδίστρια άφησε ελάχιστα στη φαντασία, αναδεικνύοντας τις καμπύλες της μέσα από ένα τολμηρό κορμάκι από floral δαντέλα, το οποίο συνδύασε με ψηλές κάλτσες μέχρι τους μηρούς. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της Savage X Fenty, της εταιρείας εσωρούχων που έχει δημιουργήσει η ίδια.

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Η Ριάνα συνόδευσε την ανάρτησή της με μια χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: «Όταν το να είσαι άτακτη σε κάνει δώρο!», δίνοντας με αυτόν τον τρόπο και το χριστουγεννιάτικο στίγμα της φωτογράφισης.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η εταιρεία της, η οποία σχολίασε κάτω από τις φωτογραφίες: «Το να βρίσκεσαι στη λίστα των φρόνιμων είναι υπερεκτιμημένο».

Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν πλήθος αντιδράσεων, με τους followers της να επιστρατεύουν το χιούμορ τους. «Ο Άγιος Βασίλης θα δυσκολευτεί πολύ να ανταγωνιστεί αυτό το δώρο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Άτακτη και ποτέ φρόνιμη».