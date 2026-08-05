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Τη δημιουργία της συγκεκριμένης εμφάνισης επιμελήθηκε η σχεδιάστρια Λόρεν Όστιν, η οποία συνεργάζεται σταθερά με τη σταρ στο εν λόγω φεστιβάλ από το 2013.

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης Grand Kadooment Day, η οποία σηματοδοτεί το τέλος της συγκομιδής ζαχαροκάλαμου στο νησί.

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, η τραγουδίστρια χόρεψε με το συγκρότημα Aura του αδελφού της και αλληλεπίδρασε με τους παρευρισκόμενους θαυμαστές της.

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Η Ριάνα τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση στο φεστιβάλ Crop Over 2026, επιστρέφοντας για ακόμη μία χρονιά στους εορτασμούς που πραγματοποιούνται στην πατρίδα της, τα Μπαρμπάντος.

Η 38χρονη σταρ συμμετείχε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στη μεγάλη παρέλαση του φεστιβάλ, φορώντας μια αποκαλυπτική στολή διακοσμημένη με πολύτιμες πέτρες και εντυπωσιακά φτερά παγωνιού σε τιρκουάζ, ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις. Το look ολοκληρωνόταν με ένα περίτεχνο στέμμα-κόσμημα, δημιουργώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της διοργάνωσης.

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Τη δημιουργία της στολής υπέγραψε η σχεδιάστρια Λόρεν Όστιν, η οποία επιμελείται τις εμφανίσεις της Ριάνα στο Crop Over από το 2013 και έχει συνδέσει το όνομά της με τις εμβληματικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας στο φεστιβάλ.

Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Grand Kadooment Day, της κορυφαίας εκδήλωσης που ολοκληρώνει το Crop Over, μια γιορτή διάρκειας περίπου ενός μήνα με ιστορία που ξεκινά από τον 17ο αιώνα και σηματοδοτεί το τέλος της συγκομιδής του ζαχαροκάλαμου στα Μπαρμπάντος.

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, η Ριάνα χόρεψε μαζί με το συγκρότημα Aura, στο οποίο συμμετέχει ο αδελφός της, Ρόρεϊ Φέντι, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δείχνουν να χαιρετά μικρούς θαυμαστές και να διασκεδάζει με τον κόσμο από το άρμα της παρέλασης.

Η τραγουδίστρια έχει συνδέσει το όνομά της με το Crop Over, καθώς σχεδόν κάθε επιστροφή της στο φεστιβάλ γίνεται θέμα συζήτησης χάρη στις εντυπωσιακές ενδυματολογικές της επιλογές. Η προηγούμενη συμμετοχή της ήταν το 2024, όταν εμφανίστηκε με μια εξίσου εντυπωσιακή δημιουργία σε έντονες ροζ και πορτοκαλί αποχρώσεις, ενώ το 2019 είχε επιλέξει μια πιο μίνιμαλ αλλά εξίσου εντυπωσιακή εμφάνιση με μίνι φόρεμα και φτερά.

@carasbrasil Carnaval de Barbados. Rihanna participou do Grand Kadooment Day no bloco Aura, liderado pelo seu irmão, Rorrey Fenty, durante o festival Crop Over. 🎥: @imsovayne ♬ som original – CARAS BRASIL

Rihanna twerking at Crop Over in Barbados yesterday. pic.twitter.com/bQxb1zSkMQ Advertisement August 4, 2026