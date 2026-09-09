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Η Ριάνα αποχαιρετά το καλοκαίρι με τον δικό της τρόπο, επιστρέφοντας στις ιδιαίτερα εντυπωσιακές φωτογραφίσεις και προκαλώντας για ακόμη μία φορά τα βλέμματα των εκατομμυρίων ακολούθων της.

Η 38χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε την Τρίτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μπροστά στον φακό, φορώντας ένα μαύρο δαντελένιο σετ από τη Savage X Fenty, την εταιρεία εσωρούχων που έχει ιδρύσει.

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«Το καλοκαίρι τελείωσε… αλλά έχω ακόμη φωτογραφίες να ανεβάσω», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι οι συγκεκριμένες εικόνες δεν θα είναι οι τελευταίες που θα μοιραστεί με το κοινό της.

Σύμφωνα με την Page Six, η Ριάνα επέλεξε τον κορσέ Piccadilly Lace της Savage X Fenty, αξίας 149,95 δολαρίων, τον οποίο συνδύασε με το αντίστοιχο Piccadilly Lace στρινγκ, που κοστίζει 29,95 δολάρια.

Σε μία από τις φωτογραφίες, μάλιστα, η τραγουδίστρια αναδεικνύει και το χαρακτηριστικό τατουάζ με τη λέξη «lover» στα θιβετιανά, το οποίο έχει στο αριστερό της ισχίο.

Η Savage X Fenty δεν άφησε ασχολίαστη τη φωτογράφιση και αναδημοσίευσε τις εικόνες στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, συνοδεύοντάς τες με τη φράση: «Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τη δαντέλα, αλλά η @badgalriri το λέει καλύτερα ✨».