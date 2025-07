Η Rihanna επιστρέφει στην μουσική σκηνή για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια απουσίας, με το τραγούδι «Friend of Mine» για την νέα ταινία «Smurfs», διχάζοντας τους θαυμαστές.

Στο τραγούδι, η βραβευμένη με εννέα Grammy τραγουδίστρια, επαναλαμβάνει τον ίδιο κύριο στίχο σε ένα μπάσο afro house εμπνευσμένο dance beat, για το soundtrack της επερχόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Η Rihanna κάνει μια σύντομη εμφάνιση στην αρχή του μουσικού βίντεο, καθώς περπατά σε ένα χωράφι με μανιτάρια κρατώντας ένα τεράστιο λουλούδι, πριν εξαφανιστεί μέσα σε μια μαγική καλύβα, όπου και αρχίζει η δράση με όλο το Στρουμφοχωριό να χορεύει ξέφρενα στους ρυθμούς του τραγουδιού.

Στη ταινία «Smurfs», όπου δίνουν τις φωνές τους επίσης ο Τζον Γκούντμαν, ο Τζέιμς Κορντέν και η Οκτάβια Σπένσερ, εμφανίζονται τα μπλε ανθρωπόμορφα πλασματάκια να ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να σώσουν τον μπάρμπα Στρουμφ από έναν κακό μάγο που τον κρατά αιχμάλωτο.

Η τραγουδίστρια χαρίζει επίσης την φωνή της στο χαρακτήρα της αγαπημένης Στρουμφίτας, ενώ η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 18 Ιουλίου.

Η Rihanna έχει να κυκλοφορήσει καινούργιο άλμπουμ από το 2016 και το δημοφιλές «Anti», το οποίο περιείχε τις επιτυχίες «Work» και «Kiss It Better».

Οι θαυμαστές της περιμένουν με ανυπομονησία μια συνέχεια από τότε, αλλά η ίδια τα τελευταία επτά χρόνια, έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην ανατροφή των παιδιών της και στο brand της, Fenty Beauty.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί υποστήριξαν πως αυτό το τραγούδι αποτελεί ένα ακόμη σημάδι ότι η τραγουδίστρια δεν θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ στο σύντομο μέλλον.

I’m audibly laughing cuz girl what is this😂😭I know she had to be laughing when they made this and decided to put it out😭 #FriendOfMine pic.twitter.com/V2bFKhO3Ha