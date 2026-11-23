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Η ενίσχυση της ρευστότητας των νοικοκυριών αναμένεται να τονώσει την κατανάλωση, παρά τους περιορισμούς που επιβάλλει στους καταναλωτές η συνεχιζόμενη ακρίβεια.

Οι ελεγκτικές αρχές εντατικοποιούν τους ελέγχους σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα για την αποτροπή παραπλανητικών εκπτώσεων και φαινομένων αισχροκέρδειας.

Οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να προγραμματίζουν τις αγορές τους με βάση συγκεκριμένο προϋπολογισμό και να συγκρίνουν προσεκτικά τις τιμές των προϊόντων.

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Σε ρυθμούς Black Friday κινείται από σήμερα η ελληνική αγορά, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να ανεβάζουν στροφές ενόψει της ερχόμενης Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, οπότε κορυφώνεται η μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή των εκπτώσεων.

Οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, με τους εμπόρους να προσδοκούν σημαντική αύξηση του τζίρου τους. Παράλληλα, η αγορά μπαίνει σταδιακά σε χριστουγεννιάτικο τέμπο, καθώς οι καταναλωτές αρχίζουν να προγραμματίζουν τις εορταστικές αγορές τους.

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Η φετινή Black Friday συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία χιλιάδες νοικοκυριά περιμένουν πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Η καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους, η επικείμενη επιστροφή ενοικίου και οι υπόλοιπες παροχές του τέλους Νοεμβρίου αναμένεται να ενισχύσουν, έστω και προσωρινά, τη ρευστότητα των δικαιούχων. Πρόκειται για χρήματα που μπορούν να καλύψουν άμεσες οικογενειακές ανάγκες, αλλά και να κατευθυνθούν στην κατανάλωση, δίνοντας μια μικρή ανάσα στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, η ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει την αγοραστική δύναμη, με τους καταναλωτές να αναζητούν πραγματικές ευκαιρίες και να συγκρίνουν τιμές πριν προχωρήσουν σε αγορές.

Σαφάρι ελέγχων για μαϊμού προσφορές

Τόσο η ΑΑΔΕ, όσο και η Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά εντατικοποιούν από σήμερα τους ελέγχους στα φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και παραπλανητικών εκπτώσεων. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν κυρίως οι πλασματικές μειώσεις τιμών, οι παραπλανητικές διαφημίσεις και οι περιπτώσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις εμφανίζουν ως μεγάλες ευκαιρίες προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τι προβλέπεται; Η αναγραφόμενη τιμή αναφοράς μιας έκπτωσης πρέπει, κατά κανόνα, να είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Το μεγάλο στοίχημα για την αγορά είναι η Black Friday να αποτελέσει την αφετηρία μιας δυναμικής εορταστικής περιόδου, με πραγματικές εκπτώσεις για τους καταναλωτές και αυξημένες πωλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Πώς να ψωνίσετε έξυπνα

Μην αγοράζετε κάτι, μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνότερο! Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή που δίνουν οι άνθρωποι της αγοράς και των ενώσεων προστασίας των καταναλωτών, ενόψει των προσφορών που θα κατακλύσουν την αγορά από σήμερα. Συνιστούν: Καταρτίσετε λίστα με όσα πραγματικά χρειάζεστε. καθορίσετε συγκεκριμένο προϋπολογισμό για να έχετε τον έλεγχο. Συγκρίνετε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακές εκπτώσεις. Ελέγξτε την αρχική τιμή του προϊόντος. Επιλέξτε αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα για να κάνετε τις αγορές σας. Διαβάστε την πολιτική επιστροφών. Ενημερωθείτε για το δικαίωμα υπαναχώρησης (14 ημέρες, στις εξ αποστάσεως αγορές).