Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πραγματογνώμονας Παντελής Φραγκούλης εξετάζει το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή αιφνίδιου προβλήματος υγείας του έμπειρου χειριστή ως αίτια της πρόσφατης συντριβής.

Η απότομη περιστροφή του ελικοπτέρου πριν από την πτώση υποδεικνύει πιθανή απώλεια λειτουργίας του ουραίου στροφείου, ενώ οι έρευνες εστιάζουν στα συντρίμμια και σε μαρτυρίες για ασυνήθιστους θορύβους.

Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων αναλύει το βίντεο της μοιραίας πτήσης και τα δεδομένα της συντήρησης για να διαπιστώσει εάν υπήρξε τεχνική αστοχία ή ανθρώπινος παράγοντας.

Το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα προσδιορίσει αν ο πιλότος υπέστη ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως περιόρισε τη δυνατότητά του να ανακτήσει τον έλεγχο του σκάφους κατά την προσέγγιση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αίτια της συντριβής του Bell 206 στη Σίφνο με τους τρεις νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της Αεροπορίας Στρατού, Παντελή Φραγκούλη.

Ο κ. Φραγκούλης, που μίλησε στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη σημασία, όπως σημειώνει, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Όπως ανέφερε, το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

Ο Παντελής Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου διερευνόντια επισήμως από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Ήδη οι αρμόδιοι ανασυνθέσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης ενώ εξετάζεται προσεκτικά και το βίντεο όπου έχει αποτυπωθεί η πτώση του ελικοπτέρου.

Advertisement

Κατά πληροφορίες ο χειριστής είχε ενημερώσει ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση ενώ ακολούθησε σιγή και αμέσως μετά ακούστηκε ένας θόρυβος με το ελικόπτερο να έχει συντριβεί και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Σημειώνεται πως στο βίντο, το ελικόπτερο φαίνεται να μην κινείται ομαλά στον αέρα αλλά να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος, κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει την προσγείωσή του.

Το στοιχείο της περιστροφής κάνει τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του ουραίου στροφείου. Η συγκεκριμένη εκδοχή θεωρείται ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμαγια τα αίτια της συντριβής.

Advertisement

Βασικό ερώρτημα αποτελεί επίσης αποτελεί το εάν η πτώση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη ή από ανθρώπινο παράγοντα.

Επίσης, οι αρχές δίνουην προσοχή και σε σχετικές μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή της συντριβής.

Κάποιοι ανέφεραν πως πριν την πτώση ακούστηκε ασυνήθιστος θόρυβος, ενώ υπήρχαν αναφορές και για καπνούς την ώρα που το ελικόπτερο βρισκόταν στον αέρα.

Advertisement

«Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε κάτι παράξενο… έκανε λέει πολύ δυνατό θόρυβο», σημείωσε μεταξύ άλλων χθες στο ΕΡΤnews, o αντιδήμαροχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου, με προορισμό τη Σίφνο και συνετρίβη στην περιοχή Θόλος του νησιού σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από το ελικοδρόμιο. Την συντριβή ακολούθησε η εκδήλωση φωτιάς ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ σημειώνετιαε πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 18:17.

Advertisement