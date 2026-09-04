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Εργαστηριακές εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι το βρέφος ήταν παιδί του 43χρονου και της 38χρονης, διαψεύδοντας προηγούμενους ισχυρισμούς της μητέρας για την πατρότητα των παιδιών της.

Οι γονείς παρέχουν αντικρουόμενες καταθέσεις στις Αρχές σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του παιδιού, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον προσδιορισμό των ευθυνών κάθε εμπλεκόμενου.

Τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας κατέθεσαν ότι γνώριζαν για τον θάνατο του βρέφους και την αποθήκευση της σορού του μέσα στη βαλίτσα από το 2022.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν για την υπόθεση του νεκρού βρέφους καθώς και για καταγγελίες περί γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανήλικης.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς η 38χρονη μητέρα φαίνεται πλέον να αποδίδει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στον 43χρονο σύντροφό της.

Οι δύο γονείς, που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, εξακολουθούν να δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές στις Αρχές σχετικά με όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον θάνατο του παιδιού. Μαζί τους έχει συλληφθεί και ένας 26χρονος Αφγανός, ενώ οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

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Σημαντικό ρόλο στην έρευνα έχουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι το νεκρό βρέφος ήταν βιολογικό παιδί του 43χρονου και της 38χρονης. Βιολογικά παιδιά του ζευγαριού είναι επίσης ο 12χρονος και η 15χρονη κόρη τους. Αντίθετα, το 9χρονο αγόρι αποδείχθηκε ότι είναι μόνο παιδί της 38χρονης, με τις Αρχές να αναζητούν πλέον τον βιολογικό του πατέρα.

Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας, η οποία φέρεται να είχε αναφέρει στις Αρχές ότι και τα τέσσερα παιδιά είχαν τον ίδιο πατέρα.

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις των δύο γονέων παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι όλα τα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στο σπίτι την επίμαχη χρονική περίοδο, ενώ η 38χρονη υποστηρίζει ότι εκείνη απουσίαζε.

Διαφορετικές είναι και οι αναφορές τους σχετικά με την ηλικία του βρέφους. Η μητέρα φέρεται να υποστηρίζει ότι το παιδί γεννήθηκε το 2023, ενώ ο 43χρονος αναφέρει ότι είχε γεννηθεί το 2021.

Σε ένα σημείο, πάντως, οι δύο καταθέσεις συγκλίνουν. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι τα τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους προκλήθηκαν όταν προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο μέσα στον οποίο είχε τοποθετηθεί το παιδί, χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Ιδιαίτερο βάρος έχουν αποκτήσει και οι καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφεραν στις Αρχές, γνώριζαν ότι το βρέφος είχε πεθάνει, χωρίς όμως να είναι σε θέση να προσδιορίσουν πότε ακριβώς συνέβη ο θάνατός του.

Τα παιδιά φέρονται, μάλιστα, να ανέφεραν ότι γνώριζαν πως από το 2022 το βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν μέσα σε βαλίτσα. Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος είχε ρόλο στην απόκρυψη της σορού.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή για να λάβουν προθεσμία και να απολογηθούν τόσο για την υπόθεση του νεκρού βρέφους όσο και για τις καταγγελλόμενες γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας.