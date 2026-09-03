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Ολοκληρώθηκε ο νέος κύκλος καταθέσεων των τριών ανήλικων παιδιών σχετικά με τη φρικτή, όπως φαίνεται, δολοφονία του βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα παιδιά υποστήριξαν πως δεν γνωρίζουν τίποτα σχετικό, ενώ το μόνο που είπαν ήταν ότι γνώριζαν ότι ότι το μωρό είχε πεθάνει και βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς ωστόσο να έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι ακριβώς προηγήθηκε και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Μάλιστα, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα τρία ανήλικα παιδιά να μην ήταν παρόντα τη στιγμή της φρικιαστικής δολοφονίας.

Ξανά στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι

Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση.

Ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της ανήλικης κόρης του ζευγαριού, καλούνται να δώσουν εκ νέου εξηγήσεις, μετά και τις καταθέσεις των παιδιών που πραγματοποιήθηκαν χθες παρουσία παιδοψυχολόγου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος και η 38χρονη έχουν ήδη προφυλακιστεί, όπως και ο 26χρονος Αφγανός, για υπόθεση που αφορά διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αντιφάσεις και τα κενά στην κατάθεση του ζευγαριού

Μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ζευγάρι υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά τη διαδικασία της προανάκρισης. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντίθετα, η 38χρονη φέρεται να δήλωσε ότι απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή του θανάτου του παιδιού.

Το ζευγάρι υποστήριξε ακόμη ότι το βρέφος αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ότι, για τον λόγο αυτό, είχε κληθεί γιατρός. Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν περισσότερα στοιχεία για τον γιατρό, ωστόσο, φέρεται να απάντησαν ότι δεν θυμούνταν το όνομά του.