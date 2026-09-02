ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ Ο 43ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η 38ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ανακρίτρια έκρινε προφυλακιστέους έναν 43χρονο, μια 38χρονη και έναν 26χρονο για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι οι ουσίες προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

Ο 26χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη νεκρού βρέφους στον χώρο όπου φρόντιζε τα παιδιά του ζευγαριού.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το παρελθόν του 43χρονου, ο οποίος εμπλέκεται σε ξεχωριστή δικογραφία για υποθέσεις μαστροπείας και βιασμού.

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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 3 κατηγορούμενοι της Κυψέλης για τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών και της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν ενώπιον της ανακρίτριας, δεν είχαν καμία σχέση με διακίνηση ναρκωτικών.

Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι

Ο 43χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι κάνει χρήση ουσιών, ζητώντας να υποβληθεί σε σχετική εξέταση. «Αρνούμαι την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Είμαι τοξικοεξαρτημένος, ζητώ να υποβληθώ στη σχετική εξέταση», φέρεται να ανέφερε.

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Από την πλευρά της, η 38χρονη δήλωσε αθώα, υποστηρίζοντας ότι οι ουσίες που υπήρχαν ήταν αποκλειστικά για δική της χρήση. Στην απολογία της αναφέρθηκε και στο νεκρό παιδί της, εξηγώντας γιατί το είχε κρατήσει μαζί της.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι αθώα. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση. Ζητώ την επιείκεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου, δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του», φέρεται να είπε. ΕνημέρωσηΨυχαγωγικών Ουσιών

Ο 26χρονος Αφγανός υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε νεκρό βρέφος, περιγράφοντας παράλληλα ότι φρόντιζε τα παιδιά του ζευγαριού τρεις φορές την εβδομάδα.

«Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά τρεις φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαινα να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι, δεν είχα δει λεφτά», φέρεται να ανέφερε.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το παρελθόν του 43χρονου, καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται σε ξεχωριστή δικογραφία για υπόθεση μαστροπείας.

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνει αρκετά πρόσωπα, για τα οποία διερευνώνται σοβαρά κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός και μαστροπεία. Η δικογραφία είχε αρχικά σχηματιστεί από εισαγγελική αρχή της επαρχίας, ενώ από το 2025 η έρευνα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο 43χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση μαστροπείας. Το 2020 είχε προφυλακιστεί για διαφορετική υπόθεση, στην οποία ως θύμα είχε αναφερθεί μία 40χρονη Γερμανίδα. Ωστόσο, στη συνέχεια απαλλάχθηκε με βούλευμα.