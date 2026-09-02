Εντοπισμός σορού ενός νεκρού και κατεψυγμένου βρέφους σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στη περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, μετά τον εντοπισμό ενός βρέφους μέσα σε βαλίτσα.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το παιδί απεβίωσε από παθολογικά αίτια και πως τα τραύματα στο σώμα του προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης πάγου από το σώμα του.

Ωστόσο, το ιατροδικαστικό πόρισμα αντικρούει τους ισχυρισμούς του, καθώς εντόπισε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, ορισμένα εκ των οποίων ήταν προθανάτια.

Παράλληλα, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σοβαρών παθολογικών προβλημάτων στο παιδί, ενώ οι αρχές διαπιστώνουν σημαντικές αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

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Αποτροπιασμό προκαλούν όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση βρεφοκτονίας στην Κυψέλη. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός της και ο 26χρονος Αφγανός οδηγήθηκαν στη φυλακή για τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών και της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού.

Αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στην Ευελπίδων, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους σχετικά με τη δεύτερη δικογραφία.

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Οι δηλώσεις του 43χρονου μέσα από τα κρατητήρια

Μιλώντας στο MEGA μέσα από το κρατητήριο, ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι δεν τρυπήσανε το βρέφος, αλλά χτυπούσαν τον πάγο για να το βγάλουν από εκεί.Ο ίδιος παρουσιάζεται να μην γνωρίζει πότε ακριβώς γεννήθηκε το παιδί, ενώ παραμένει τελείως απαθής όταν περιγράφει το πώς έφυγε από τη ζωή,

Σύμφωνα με τον ίδιο το μωράκι ήταν άρρωστο και πέθανε στα χέρια τους.

-Τι έγινε τελικά με αυτό το βρέφος;

-Τι έγινε αυτό το βρέφος ε; Αυτό το βρέφος ήταν άρρωστο. Είχε κάτι με το έντερο και κήλη είχε και μας έμεινε στα χέρια.

Στην αρχή ο 43χρονος εμφανίζεται να μην ξέρει με βεβαιότητα πότε τελικά γεννήθηκε αυτό το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα στη βαλίτσα.

-Πότε γεννήθηκε θυμάσαι;

-Το 21′.

-Το 2021 ή το 2022;

-Εε 21′.

Όταν η δημοσιογράφος Mega αντέτεινε πως η σύζυγος του κατέθεσε αυτό το μωράκι το έφερε στον κόσμο το 2022 και όχι το 2021, τότε εκείνος συνέστησε να ανατρέξουμε στο Facebook του.

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Κοίταξε στο Facebook που έχουμε αναρτήσει φωτογραφίες.

Άρα το 21′ γεννήθηκε. Μετά;

Γεννήθηκε το 21′. Μετά από οκτώ μήνες, αυτό ήταν καλά. Έπρεπε να του κάνουμε συνέχεια μασάζ στην κοιλιά γιατί είχε πρόβλημα με το έντερο.

Έτσι σας είπαν οι γιατροί;

Ναι. Και ότι είχε κήλη και έπρεπε να κάνουμε μασάζ στην κοιλιά του. Δεν μπορούσε καν να ενεργηθεί, ούτε να φάει, ούτε τουαλέτα.

Η συζήτηση έφτασε και στην ημέρα θανάτου του βρέφους. Με τρόπο απαθή ο 43χρονος θα περιγράψει το πώς ένα παιδί 9 μηνών «έφυγε» από τη ζωή.

Πώς πέθανε;

Καθόμασταν στο τραπέζι, οικογένεια.

Για φαγητό.

Ναι. Και εκεί είχαμε στην κουζίνα την κούνια του μωρού. Εκείνη την μέρα είχε πυρετό και είχαμε πάει στο γιατρό. Και μου λέει είναι ο ιός και έχει και κήλη. Του κάναμε τα είδε. Είχαν δώσει ένα υπόθετο για τον πυρετό. Μετά από, βλέπει το παιδί, λέει η γυναίκα μου «το παιδί δεν είναι καλά. Το παιδί δεν είναι καλά» μου λέει «Είναι κάπως σε αφασία».

Τότε όπως εξήγησε, το μωρό έβγαλε έναν παράξενο ήχο και χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν «έφυγε» από τη ζωή.

Και μετά εκεί που καθόμασταν στο τραπέζι ακούω ένα «παπ», έναν ήχο και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη. Είχε πρηστεί, είχε γίνει σαν μπαλόνι και μετά προσπάθησα να του κάνω μασάζ και να… Αλλά το παιδί ήταν σε… Παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα.

O 43χρονος θα πει και γιατί επέλεξαν να καταψύξουν το νεκρό μωρό τους, γιατί το περιέφεραν από σπίτι σε σπίτι και γιατί –εφόσον πέθανε από παθολογικά αίτια – το κορμάκι του έφερε δεκάδες μαχαιριές.

«Τον πάγο χτύπαγα»

Και το πηγαίνατε από σπίτι σε σπίτι. Έχετε αλλάξει τρία σπίτια έχουμε δει.

Τρία, τέσσερα σπίτια ναι. Και τα τραύματα που λένε ότι έχουν βρει…

Λένε για μαχαιριές.

Ναι. Αυτό που ίσως έγινε όταν είχαμε την κατάψυξη και είχε πιάσει πάγο για να το βγάλουμε.

Όχι δεν τρυπήσαμε το μωρό. Τον πάγο χτύπαγα. Αλλά εγώ αφού ήταν παγωμένο το μωρό δεν έβγαινε αίμα για να ξέρω ότι το χτύπησα το μωρό.

Πω πω.

Κατάλαβες; Για να το βγάλω το μωρό.

Τι λέτε τώρα;

Για να το βγάλω το μωρό και να το μετακινήσω αλλού. Δεν είναι ότι το έσφαξα και πέθανε.

Άρα γι’ αυτό έχει αυτά τα τραύματα εσείς λέτε.

Ακριβώς.

Σε αντίθεση με όλα όσα ισχυρίζεται ο 43χρονος για να δικαιολογήσει τις πολλαπλές μαχαιριές, ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, εκ των οποίων τα τρία ήταν προθανάτια και 15 μεταθανάτια.

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Γιατί το βάλατε στη βαλίτσα;

Στη βαλίτσα; Στην κατάψυξη ήταν.

Γιατί;

Γιατί φοβηθήκαμε ότι θα πάρουν τα παιδιά μας, γιατί τα είχαμε αδήλωτα. Και φοβήθηκα μόνο ότι θα έρθει η Πρόνοια και θα πάρει τα παιδιά μας και θα διαλυθεί όλη η οικογένειά μας. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήξερα τι να κάνω.

Οι αντιφάσεις

Σε αντιφάσεις υπέπεσαν στις καταθέσεις τους ο 43χρονος και η 38χρονη για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφους στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega, Βασίλη Λαμπρόπουλο, καταρρίπτεται ο ισχυρισμός ότι ο 43χρονος ότι τρυπούσε τον πάγο επειδή το παιδί ήταν στην κατάψυξη. Διότι αν ήταν έτσι πρώτον, το παιδί δε θα είχε αιμορραγία. Θα είχε πεθάνει για τους παθολογικούς λόγους και αν δεχόταν κάποια πλήγματα στη διαδικασία του σπασίματος του πάγου, δε θα έβγαινε αίμα γιατί είναι ήδη νεκρό εδώ και αρκετούς μήνες, αρκετά χρόνια.

Αυτό καταρρίπτεται διότι, όπως είπε ο ιατροδικαστής, τη σχετική έρευνα την είχε κάνει, το σχετικό πόρισμα ο κύριος Μεσογίτης. Είπε ότι το παιδί όταν το βρήκε καταρχάς ήταν μέσα στα αίματα. Υπήρχε δηλαδή αίμα και σε αυτή τη βαλίτσα που το είδαν και τα λοιπά. Δεύτερον, ότι είχε χτυπήματα προ του θανάτου του, ότι το παιδί είχε χάσει όλο το αίμα από το σώμα του.

Επιπλέον, είπε ότι τα πλήγματα είναι από τέμνον και νύσσον όργανο, δηλαδή από ένα μαχαίρι, μικρό μαχαίρι, το οποίο προφανώς δε θα μπορούσε να σπάσει τον πάγο, γιατί τον ρώτησε μήπως χρησιμοποίησε κάποιο παγοκόφτη, κάποιο κατσαβίδι. «Όχι» λέει, «είναι από τέμνον και νύσσον όργανο». Αν είχε πάγο, όλο του το σώμα θα έπρεπε να δεχτεί και μπροστά χτυπήματα στο άλλο του σώμα, σε άλλα σημεία του σώματος, γιατί αυτό θα ήταν, του σώματός του, γιατί θα ήταν παγωμένο, και είπε «όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα στην πλάτη από τον αυχένα μέχρι το γοφό, μέχρι τα ποδαράκια του παιδιού».

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Και το τελευταίο ότι είναι σαφές ότι από την εξέταση που είχε κάνει, ότι το παιδί δεν είχε παθολογικά προβλήματα, δεν φαίνεται από την εξέταση των οργάνων να είχε κάποιο σοβαρό παθολογικό πρόβλημα.