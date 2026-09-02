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Ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης πάγου, έπειτα από την τοποθέτηση του βρέφους στον καταψύκτη του ψυγείου.

Η ιατροδικαστική εξέταση διαψεύδει τον ισχυρισμό του, εντοπίζοντας τουλάχιστον 15 βαθιά τραύματα από μαχαίρι στην πίσω πλευρά του σώματος.

Οι αρχές αξιολογούν τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, το γενετικό υλικό και τις μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών της οικογένειας για την υπόθεση.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο 43χρονος, η 38χρονη σύντροφός του και ένας 26χρονος άνδρας, ενώ εξετάζεται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

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Επιμένει ο 43χρονος για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη στο σώμα του οποίου εντοπίστηκαν μαχαιριές, πως ο ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια και αρνείται ότι δολοφονήθηκε. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα του βρέφους κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Όμως τα λεγόμενά του δεν υποστηρίζονται από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με την οποία τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος. Συγκεκριμένα ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

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Σημειώνεται πως σήμερα αναμένεταινα απολογηθούν τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ένας 26χρονος Αφγανός.

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στην υπόθεση επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης.. Η αστυνομία εξετάζει και συγκρίνει τις περιγραφές των δύο σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγές ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Επίσης, σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες αναμένονται σήμερα το πρωί.

Οι αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση και να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη προκύψει από τις καταθέσεις των ενηλίκων με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Σήμερα το πρωί αναμένεται επίσης να απολογηθούν ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.