Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον θάνατο βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάψυξη μέσα σε βαλίτσα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η 38χρονη μητέρα ισχυρίζεται ότι το παιδί πέθανε από φυσικά αίτια και το διατήρησε στην οικία της επειδή δεν μπορούσε να το αποχωριστεί.

Η οικογένεια είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις κοινωνικές υπηρεσίες και το νοσοκομείο Παίδων για περιστατικά παραμέλησης και κακοποίησης των ανήλικων παιδιών της.

Παρά τις καταγγελίες και τις εισαγγελικές εντολές για τη φιλοξενία των ανηλίκων, τα παιδιά απομακρύνονταν επανειλημμένα από το νοσοκομείο από τον πατέρα τους.

Ο 43χρονος πατέρας, ο οποίος είχε προφυλακιστεί στο παρελθόν για υπόθεση μαστροπείας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών μαζί με τη μητέρα.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και ιατροδικαστικών εξετάσεων για να διαλευκάνουν τις συνθήκες του εγκλήματος.

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για να διαπιστωθεί πότε και πού γεννήθηκε και σε ποιο σημείο έγινε το φρικτό έγκλημα.

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι κατακρεουργήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα.

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Η κατάθεση της Γερμανίδας

Από την πρώτη στιγμή η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και πως το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα.

Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, έδινε στους αστυνομικούς συνεχώς διαφορετικές εκδοχές. Στην τελευταία ισχυρίστηκε ότι γέννησε το μωρό και όταν ήταν περίπου οκτώ μηνών πέθανε, γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Το βρέφος φέρεται να ήταν νεκρό στην κατάψυξη από τι 2023 και όπως προκλητικά δήλωσε η 38χρονη όλα συνέβησαν επειδή δεν ήθελε να το αποχωριστεί.

Όπως σημείωσε η κατηγορούμενη μητέρα, «ο ένας μου γιος είχε κλέψει ένα κινητό πριν ένα χρόνο στα Πατήσια. Ήταν μαζί ο άλλος μου γιος. Τότε τα πήγαν στο Παίδων “Αγία Σοφία” γιατί δεν υπήρχε χώρος στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. Έμειναν εκεί για μία εβδομάδα, γιατί θεώρησαν ότι τα παραμελούσα και τα πήραμε σπίτι. Μας επίπληξαν. Το κορίτσι είναι έγκυος στον Αφγανό. Είχα την υποψία αλλά μου έλεγε “όχι”».

Τα τρία ανήλικα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρυσι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή και πάλι. Ωστόσο, ο πατέρας είχε μπει στο νοσοκομείο και τα είχε απομακρύνει παράνομα.

Οι καταγγελίες

Η αρχή της υπόθεσης εντοπίζεται στον Απρίλιο του 2020. Τότε, το “Χαμόγελο του Παιδιού” δέχεται την πρώτη ανώνυμη αναφορά για την οικογένεια.

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Ο άνθρωπος που επικοινώνησε έκανε λόγο για παραμέληση της υγιεινής τριών παιδιών, δύο αγοριών και ενός κοριτσιού, για πλημμελή εποπτεία των ανηλίκων, αλλά και για φερόμενη χρήση ουσιών από τους γονείς.

Η αναφορά διαβιβάστηκε από το “Χαμόγελο του Παιδιού” στην αρμόδια Εισαγγελία. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ο οργανισμός δεν έλαβε στη συνέχεια κάποια ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης ή για τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Η δεύτερη καταγγελία έρχεται τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2024.

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Και αυτή τη φορά γίνεται αναφορά στα ίδια τρία παιδιά -δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ο καταγγέλλων κάνει λόγο για πιθανή χρήση ουσιών από την ανήλικη, για περιστατικά σωματικής βίας του πατέρα σε βάρος της κόρης του, αλλά και για φερόμενη χρήση ουσιών από τους γονείς και κακοποίηση της ανήλικης.

Ωστόσο, αυτή τη φορά το “Χαμόγελο του Παιδιού” δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να μπορέσει να ταυτοποιήσει την οικογένεια και να διαβιβάσει την αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

Ο άνθρωπος που τηλεφώνησε δεν γνώριζε τα ονόματα των μελών της οικογένειας, ενώ δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει ούτε την περιοχή στην οποία διέμεναν. Αυτές είναι οι δύο καταγγελίες που καταγράφηκαν από το “Χαμόγελο του Παιδιού”, με διαφορά τεσσάρων ετών.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν ιδιαίτερα κλειστή και δεν είχε ουσιαστικές επαφές με τους γείτονες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια να μην έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα στοιχεία, όπως ονόματα ή ακριβή διεύθυνση, ώστε να μπορούν να τα μεταφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, με βάση τις πληροφορίες που είχαν καταγραφεί στις καταγγελίες -τις ηλικίες των παιδιών, την ηλικία του πατέρα και το γεγονός ότι η μητέρα ήταν αλλοδαπή- εκτιμάται ότι ενδέχεται να αφορούν τη συγκεκριμένη οικογένεια που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της υπόθεσης στην Κυψέλη.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές και τα επίσημα στοιχεία της έρευνας.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στο LIVE NEWS για την υπόθεση.

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«Είμαι εξοργισμένος θα έλεγα και πεπεισμένος πια στο απόλυτο ότι αν λειτουργούσε στοιχειωδώς το κράτος κοινωνικής προστασίας, τα παιδιά αυτά τα τέσσερα σήμερα θα είχαν πολύ καλύτερη τύχη. Και κυρίως το παιδί αυτό το οποίο έχει πεθάνει θα ζούσε.

Γιατί το λέω αυτό; Γιατί σήμερα ήρθαν σε γνώση μου στοιχεία από το Παίδων Αγίας Σοφίας ότι τελικά φιλοξενήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιόδους μέσα στο 2024 τα παιδιά αυτά. Και συγκεκριμένα: στα μέσα Ιουνίου τα δύο αγόρια για παραμέληση ήρθαν με εισαγγελική εντολή συνοδεία της αστυνομίας.

Έμεναν εκεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, 1,5 μήνα. Εμείς εναγωνίως ψάχνουμε προνοιακή μονάδα για να πάνε τα παιδιά και δεν βρίσκουμε γιατί πάνω από 50 παιδιά συνεχώς είναι «παρκαρισμένα» στα νοσοκομεία γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα. Και τέλος Ιουλίου εξέρχονται λάθρα. Έρχεται ο υποτιθέμενος πατέρας και τα παίρνει τα παιδιά, τα απαγάγει από το νοσοκομείο.

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Ακούστε εδώ γιατί λέει τι κάνει το νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή το νοσοκομείο παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία και στέλνει έγγραφο στην εισαγγελία ότι τα δύο παιδιά εξήλθαν λάθρα. Εδώ να πούμε το εξής: συνεχώς έρχονται και ο πατέρας και η μητέρα στο νοσοκομείο, κάνουν φασαρία, δε φέρνουν πιστοποιητικά γέννησης, όλα είναι αμφιβόλου γνησιότητας. Μία δίνουν το όνομα του πατέρα ως όνομα του παιδιού, δηλαδή επώνυμο και μία της μητέρας. Αλαλούμ δηλαδή», είπε αρχικά.

Και συνέχισε ο κ. Γιαννάκος: «Στα τέλη Αυγούστου πάλι συνοδεία της αστυνομίας με εισαγγελική εντολή για παραμέληση έρχονται τα τρία παιδιά. Προσέξτε τώρα τα τρία παιδιά και το κορίτσι και τα δύο αγόρια. Σε μία βδομάδα ξανά ο πατέρας έρχεται και απαγάγει και τα παιδιά. Το ξαναδηλώνουμε εμείς αυτό στην αστυνομία και στην εισαγγελία. Και τρίτη φορά στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024 έρχεται μόνο το κορίτσι στο νοσοκομείο. Το βρήκαν οι αστυνομικοί στον δρόμο και έρχεται για παραμέληση. Ξανά ειδοποιείται η εισαγγελία με εισαγγελική εντολή ότι πρόκειται γι’ αυτή την οικογένεια. Γνωρίζουν λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά κακοποιούνται συστηματικά και το κράτος κοινωνικής προστασίας δεν κάνει απολύτως τίποτα και αφήνει τα παιδιά στο έλεος δηλαδή πραγματικά αυτών».

Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί για μαστροπεία το 2020

Ο 43χρονος άνδρας, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, φαίνεται ότι είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 2020 για υπόθεση μαστροπείας με θύμα μία γυναίκα από τη Γερμανία.

Η γυναίκα είχε καταθέσει τότε στις Αρχές ότι γνωρίστηκαν μέσω social media και σύναψαν σχέση, οπότε και εκείνη αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα. Όπως ισχυρίστηκε, ο 43χρονος φέρεται να την κρατούσε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα, με σκοπό να την εξαναγκάσει να εκδοθεί στην πορνεία. Ο 43χρονος προφυλακίστηκε τότε για αυτή την υπόθεση, ωστόσο αποφαλακίστηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, με αποτέλεσμα να απασχολεί τώρα τις Αρχές για τη φρικιαστική δολοφονία στην Κυψέλη.