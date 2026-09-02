ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ Ο 43ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η 38ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος ενός 43χρονου άνδρα και μιας 38χρονης γυναίκας για τον θάνατο βρέφους που βρέθηκε σε καταψύκτη.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στο σώμα του βρέφους τουλάχιστον δεκαπέντε βαθιά τραύματα από μαχαίρι, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του 43χρονου περί παθολογικών αιτιών.

Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη σε έναν 26χρονο άνδρα για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, ενώ και οι τρεις κατηγορούνται για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον ανακριτή, με τις αρχές να αναμένουν την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και να εξετάζουν το γενετικό υλικό και τις καταθέσεις των ανήλικων παιδιών.

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Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε διαμέρισμα το βράδυ της Κυριακής.

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 43χρονο και την 38χρονη

Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου.

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Επιπλέον και οι τρεις βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία, και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση. Και οι τρεις από το πρωί απολογούνται στην ανακρίτρια για την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών και της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού.

Άμεσα αναμένονται εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους και γι αυτά τα αδικήματα.

Τι υποστηρίζει ο 43χρονος για τις 15 μαχαιριές

Να σημειωθεί ότι ο 43χρονος για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη στο σώμα του οποίου εντοπίστηκαν μαχαιριές, επιμένει πως ο ο θάνατος επήλθε από παθολογικά αίτια και αρνείται ότι δολοφονήθηκε. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα από μαχαίρι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να απομακρύνει την κρούστα πάγου που είχε σχηματιστεί στο σώμα του βρέφους κατά το διάστημα που παρέμενε στον καταψύκτη του ψυγείου.

Όμως τα λεγόμενά του δεν υποστηρίζονται από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με την οποία τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος. Συγκεκριμένα ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στην υπόθεση επιταχύνονται μετά τις καταθέσεις του 43χρονου και της 38χρονης.. Η αστυνομία εξετάζει και συγκρίνει τις περιγραφές των δύο σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

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Το υλικό αυτό αναμένεται να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε αλλαγές ή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Επίσης, σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, οι οποίες αναμένονται σήμερα το πρωί.

Οι αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση και να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη προκύψει από τις καταθέσεις των ενηλίκων με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα τρία παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας μητέρας τους, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

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