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Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, υποστηρίζοντας ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η γιατρός ισχυρίστηκε πως το ΕΚΑΒ δεν παρείχε την κατάλληλη υποστήριξη κατά τη διακομιδή, ενώ ο σύζυγός της υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Παρά τις καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης που ενίσχυσαν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι δικαστικές αρχές έκριναν αναγκαία την προφυλάκισή τους μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας ανακριτικής διαδικασίας.

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Στην φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολύωρες απολογίες του για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εντός του ιδιωτικού του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου την περασμένη Τετάρτη 9η Σεπτεμβρίου.

Μετά τη μαραθώνια απολογητική διαδικασία -διήρκησε 17 ώρες- ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

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Έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους προσάπτει ότι προέβλεψαν πως πράξεις και κυρίως παραλείψεις τους θα μπορούσαν να έχουν μοιραίο για τον καλλιτέχνη αποτέλεσμα και το αποδέχθηκαν, οι δύο σύζυγοι τήρησαν ενώπιον του Ανακριτή στάση άρνησης.

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε στο ιατρείο τους χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα.

Έτσι, σύμφωνα με την θέση τους, διακόπηκε κατά την μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο, η ΚΑΡΠΑ και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Οι γιατροί δήλωσαν στον δικαστικό λειτουργό ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι απολύτως νόμιμα, με τιμολόγια αγοράς και δηλωμένα στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026 με σχετικές φωτογραφίες.

Για τα στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρουν ότι κατά την ιατρική πράξη στον εκλιπόντα, χτύπησαν συναγερμοί του μηχανήματος, η κατηγορουμένη υποστηρίζει ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό πως ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει ασθενείς της και έτσι φωτογράφισε και τον Μαζωνάκη κατά την διάρκεια της διαδικασίας, φωτογραφία που έστειλε σε τρίτο πρόσωπο, το όνομα του οποίου γνωστοποίησε στον δικαστικό λειτουργό.

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Από την πλευρά του ο γιατρός φέρεται να είπε ότι δεν ήταν δικός του ασθενής ο Μαζωνάκης κι ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν πήγε ο καλλιτέχνης. Όπως είπε, όταν ενημερώθηκε ότι υπήρχαν επιπλοκές στο διπλανό δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο ίδιος παρότι είχε άλλο ασθενή αμέσως έσπευσε να συνδράμει.

Ο συγκεκριμένος ασθενής κατέθεσε χθες Δευτέρα στον Ανακριτή ως μάρτυρας υπεράσπισης του γιατρού.

Η απολογητική διαδικασία ξεκίνησε χθες περί τις 13:00 και ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της απόφασης Ανακριτή και Εισαγγελέα λίγο πριν από τις 07:00.

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