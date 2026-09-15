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Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του Ανακριτή.

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Η απολογία του συζύγου της, διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα έφθασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη κλαίγοντας αρνήθηκε να λάβει βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ