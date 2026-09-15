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Οι αρχές εντόπισαν αντιφάσεις και χρονικά κενά στις καταθέσεις των υπαλλήλων, συγκρίνοντας τα στοιχεία με το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Οι ερευνητές αναζητούν την ακριβή αλληλουχία γεγονότων ανάμεσα στους συναγερμούς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και την κλήση προς το ΕΚΑΒ.

Εξετάζεται επίσης το περιεχόμενο δύο φωτογραφιών που τραβήχτηκαν στο ιατρείο, αναζητώντας απαντήσεις για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο χορήγησης καταστολής στον ασθενή, αναμένοντας τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και την περαιτέρω αστυνομική έρευνα.

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται πλέον και στις επικοινωνίες προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο όπου ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ζητήσει από τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς να εκδοθεί διάταξη για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και των τριών εργαζομένων του ιατρείου, πέραν των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση εντόπισαν σημαντικές αντιφάσεις, κενά και μεγάλες χρονικές αποκλίσεις σε δύο από τις τρεις καταθέσεις των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουν να εξετάσουν και τις επικοινωνίες τους, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν μπορούν να φωτίσουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες.

Οι αστυνομικοί φέρονται να θεωρούν ότι κατά την προανακριτική διαδικασία δεν αποτυπώθηκαν με ακρίβεια όλα τα πραγματικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν πλέον από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και το βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών.

Το κρίσιμο χρονικό κενό και οι συναγερμοί του μηχανήματος

Βασικό ζητούμενο για τους ερευνητές παραμένει η πλήρης ανασύσταση της χρονικής αλληλουχίας όσων συνέβησαν μέσα στο ιατρείο. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο χρονικό κενό ανάμεσα στους συναγερμούς που ενεργοποιήθηκαν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και στην κλήση προς το ΕΚΑΒ.

Το μηχάνημα δεν περιοριζόταν απλώς στην ενεργοποίηση προειδοποιητικών σημάτων, αλλά παρείχε και συγκεκριμένες οδηγίες. Οι Αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι προειδοποιήσεις μέχρι τη στιγμή που ζητήθηκε επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν βρεθεί και δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τραβήχτηκαν μέσα στο ιατρείο περίπου στις 14:44 και 14:45.

Στις φωτογραφίες ο τραγουδιστής φέρεται να βρίσκεται πάνω στην κλίνη, με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά και τα μάτια κλειστά.

Το συγκεκριμένο εύρημα δημιουργεί ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα για τους αστυνομικούς: ποια ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη; Εξετάζεται εάν είχε απλώς κλείσει τα μάτια του λόγω της έντασης ή της αδιαθεσίας, εάν είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του ή εάν είχε προηγηθεί χορήγηση κάποιου φαρμάκου.

Στο πλαίσιο αυτό ερευνάται και το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί καταστολή ή «μέθη», χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα. Η απάντηση αναμένεται να προκύψει από τα στοιχεία της έρευνας και τις εργαστηριακές εξετάσεις.