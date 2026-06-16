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Σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι υπηρεσίες υγείας στο νησί και να καλυφθούν οι ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, ο δήμος Σίφνου προχωρά στην παροχή σημαντικών κινήτρων προς γιατρούς που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν και να εργαστούν μόνιμα στο νησί.

Η δήμαρχος Σίφνου, Μαρία Ναδάλη, μιλώντας στο MEGA, παρουσίασε τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί με στόχο να προσελκύσουν ιατρικό προσωπικό σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά νησιά της χώρας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της υγείας.

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Στο πλαίσιο των παροχών που προσφέρονται περιλαμβάνεται δωρεάν κατοικία για τους γιατρούς, μηνιαία οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ, καθώς και δύο δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή κάθε μήνα προς το λιμάνι που εξυπηρετεί τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Παράλληλα, ο δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη βασικών εξόδων διαβίωσης που σχετίζονται με την κατοικία, όπως οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου η κατοικία βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο οικισμό, παρέχεται και προσωπική θέση στάθμευσης.

Η προκήρυξη αφορά συνολικά τρεις θέσεις στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου. Ειδικότερα, προβλέπεται η κάλυψη μίας θέσης ιατρού Γενικής ή Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας με βαθμό Διευθυντή, μίας ακόμη θέσης ιατρού της ίδιας ειδικότητας, καθώς και μίας θέσης παιδιάτρου επίσης με βαθμό Διευθυντή.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται αύριο, Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τη δήμαρχο να εμφανίζεται αισιόδοξη για την ανταπόκριση των υποψηφίων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τις θέσεις.