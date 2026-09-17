Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα Quantum University διευκρινίζει ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ούτε παρέχει εξουσιοδότηση για διενέργεια κλινικών πράξεων.

Οι απόφοιτοι του ιδρύματος δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται ως αδειοδοτημένοι γιατροί ή να προβαίνουν σε διάγνωση, θεραπεία και συνταγογράφηση ασθενών.

Κάθε φοιτητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιήσεων και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας δραστηριοποίησής του.

Το πανεπιστήμιο επικεντρώνεται σε προγράμματα ολιστικής και φυσικής ιατρικής, τα οποία δεν προετοιμάζουν τους φοιτητές για κρατική ιατρική αδειοδότηση.

Το ίδρυμα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι απόφοιτοί του ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

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«Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» ξεκαθαρίζει το εκπαιδευτικό ίδρυμα της Χονολουλού από το οποίο έχει αποφοιτήσει η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό ως Quantum University, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Το ίδρυμα εδρεύει στη Χονολουλού και διαθέτει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών που επικεντρώνονται στην ολιστική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική.

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Το εκπαιδευτικό ίδρυμα επισημαίνει πως η ευθύνη για την εξασφάλιση οποιασδήποτε επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή ασφάλισης αστικής ευθύνης ανήκει αποκλειστικά στον εκάστοτε φοιτητή ή απόφοιτο. Παράλληλα, όπως σημειώνει, οι ίδιοι οφείλουν να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Η απάντηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος:

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων. Κάθε φοιτητής ή απόφοιτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία ασκεί τη δραστηριότητά του».

Το International Quantum University for Integrative Medicine ιδρύθηκε το 2002 από τον Καναδό Paul Drouin. Αρχικά είχε εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια, ενώ από το 2007 η έδρα του βρίσκεται στη Χονολουλού της Χαβάης.

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, το ίδρυμα παρουσιάζει διαδικτυακά προγράμματα bachelor, master, doctorate και PhD, τα οποία σχετίζονται με τη φυσική, την ολιστική και την ολοκληρωμένη ιατρική.

«Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να εκπαιδεύονται στο πώς να θεραπεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Το Quantum University προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, εναλλακτική, φυσική και συνδυαστική ιατρική, για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ολιστικής υγείας. Η εκπαίδευσή μας στην ολιστική ιατρική, με τη συμμετοχή διακεκριμένων μελών του ακαδημαϊκού μας προσωπικού, βασίζεται στην κβαντική φυσική – την επιστήμη που παρέχει ένα μοντέλο για την κατανόηση του σύμπαντός μας και, κατ’ επέκταση, ένα μοντέλο για την κατανόηση της θεραπείας», αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Quantum University.

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Το ίδιο το ίδρυμα διευκρινίζει ότι τα προγράμματά του δεν έχουν ως στόχο την προετοιμασία φοιτητών για κρατική άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

«Το Quantum University δεν έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει φοιτητές για κρατική ιατρική αδειοδότηση ως ιατρούς ή για άλλα επαγγέλματα υγείας που απαιτούν κρατική άδεια. Αντίθετα, τα προγράμματά του προετοιμάζουν τους αποφοίτους για σταδιοδρομία στον τομέα της ολιστικής, φυσικής, ολοκληρωμένης και ευεξιακής υγείας, όπου η επαγγελματική αναγνώριση βασίζεται συχνά σε πιστοποιήσεις του κλάδου και πιστοποιήσεις από επαγγελματικούς φορείς, αντί για κρατική αδειοδότηση. Παρότι το πανεπιστήμιο δεν διαθέτει θεσμική διαπίστευση από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από το υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, πολλά από τα προγράμματά του αναγνωρίζονται από επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς πιστοποίησης στον χώρο της ολιστικής υγείας» αναγράφεται στην ιστοσελίδα.

Παράλληλα, το Quantum University σημειώνει με σαφήνεια τους περιορισμούς που συνοδεύουν τους τίτλους που παρέχει.

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«Ένας τίτλος σπουδών από το Quantum University δεν παρέχει δικαίωμα διάγνωσης, θεραπείας, ίασης ή συνταγογράφησης, ενώ οι απόφοιτοι δεν επιτρέπεται να παρουσιάζονται ως αδειοδοτημένοι γιατροί ή γιατροί φυσικοπαθητικής».

Το ίδρυμα υπογραμμίζει ακόμη ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές ή οι απόφοιτοί του ασκούν τις δραστηριότητές τους ή ερμηνεύουν το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για τον λόγο αυτό, τους παραπέμπει στις αρμόδιες αρχές και στις επιτροπές αδειοδότησης της εκάστοτε χώρας, ώστε να πληροφορούνται για τις προϋποθέσεις που ισχύουν αναφορικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αλλά και την άσκηση της ιατρικής ή της φυσικοπαθητικής.

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