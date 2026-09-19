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Σε βίντεο από το ιατρείο του, ο γιατρός εμφανίζεται να εκπαιδεύει συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες στην εφαρμογή θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε ασθενή.

Ένα ζευγάρι κατήγγειλε ότι ο γιατρός διέγνωσε ψευδώς σοβαρά προβλήματα υγείας, προωθώντας αμφιλεγόμενες μεθόδους όπως ο βιοσυντονισμός και η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι άλλοι γιατροί δεν επιβεβαίωσαν τις αρχικές διαγνώσεις, γεγονός που οδήγησε σε προφορική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για την εξέταση καταγγελιών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παραπομπή στο Πειθαρχικό όργανο.

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Νέες καταγγελίες και ένα βίντεο που προκαλεί ερωτήματα έρχονται στο φως γύρω από τη δράση του γιατρού που έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, σε βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί στις 20 Μαΐου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, ο γιατρός εμφανίζεται να πραγματοποιεί σεμινάριο σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, παρουσιάζοντας θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

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Στο επίμαχο βίντεο, όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, ο γιατρός εμφανίζεται να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη θεραπεία σε ασθενή, την οποία παρουσιάζει ως μέθοδο ολιστικής ευεξίας. Η γιατρός που συμμετείχε στην εκπαίδευση τον ευχαριστεί, σύμφωνα με ανάρτησή της, για την εκπαίδευση που έλαβε, προκειμένου να μπορεί να εφαρμόσει και η ίδια τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Η συγκεκριμένη γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την έρευνα γύρω από τα βλαστοκύτταρα.

Την ίδια ώρα, στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάζεται νέα καταγγελία ζευγαριού σχετικά με την πρακτική που ακολουθούσε η γιατρός.

Άνδρας υποστηρίζει ότι η γιατρός είχε διαγνώσει στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες, ενώ παράλληλα της είχε χορηγήσει βιταμίνες και συμπληρώματα. Όπως περιγράφει, η σύζυγός του επέστρεψε στο σπίτι ιδιαίτερα αναστατωμένη, έχοντας μαζί της μεγάλη ποσότητα σκευασμάτων, πριν ακόμη ολοκληρώσει τις εξετάσεις που της είχαν ζητηθεί.

Ο ίδιος αποφάσισε στη συνέχεια να επισκεφθεί το ίδιο ιατρείο, καθώς φοβήθηκε ότι ενδεχομένως αντιμετώπιζε και ο ίδιος κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σύμφωνα με την καταγγελία του, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και διαδικασιών, μεταξύ των οποίων και διαδικασία που περιγράφει ως «βιοσυντονισμό».

«Με έβαλε σε κάποιο μηχάνημα, καθόμουν εκεί σε κάποια ηλεκτρόδια, σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Για μιάμιση ώρα έπρεπε να είμαι ακίνητος», υποστηρίζει, περιγράφοντας τη διαδικασία.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε αιμοληψία και του παρουσιάστηκε το δείγμα αίματος, με τον ισχυρισμό ότι σε αυτό εντοπίζονταν μικρόβια. Το ζευγάρι απευθύνθηκε ακολούθως σε άλλους γιατρούς, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει ο καταγγέλλων, δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη του προβλήματος υγείας που τους είχε αναφερθεί.

Για την υπόθεση έγινε, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, και προφορική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι ενημερώθηκε πως το συγκεκριμένο ιατρείο ήταν νόμιμο, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν έλαβε απάντηση για το ζήτημα της αναφοράς της συγκεκριμένης γιατρού ως «ολιστικής ιατρού».

Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ρεπορτάζ, οι καταγγελίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μπορούν να υποβληθούν προφορικά ή εγγράφως. Σε περιπτώσεις όπου τίθεται ζήτημα κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή ή το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να υποβληθούν χωρίς την καταβολή παραβόλου.

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Αρχικά, οι καταγγελίες εξετάζονται από τη νομική υπηρεσία του ΙΣΑ και, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα, διαβιβάζονται στο διοικητικό τμήμα. Εκεί κρίνεται εάν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί ή εάν θα χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση.

Στη συνέχεια ζητείται και η θέση του καταγγελλόμενου προσώπου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που αποτελείται από 17 μέλη, αποφασίζει εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό όργανο για περαιτέρω εξέταση.

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