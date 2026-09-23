Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη κοσμεί πλέον τον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου του Φοίνικα στη Θεσσαλονίκη, μέσα από ένα εντυπωσιακό mural που δημιούργησε ο street artist Ηλίας Στύλος, γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα «Hayate».

Μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα», ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι βασικός του στόχος ήταν να αποδώσει στην τοιχογραφία το χαρακτηριστικό, διαπεραστικό βλέμμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Για τον λόγο αυτό επέλεξε ως σημείο αναφοράς μια φωτογραφία από το τελευταίο άλμπουμ του τραγουδιστή, όπου, όπως ανέφερε, βρίσκεται στην καλύτερη εκδοχή του: ήρεμος, γαλήνιος και αγγελικός.

Advertisement

Advertisement

«Ο Μαζωνάκης ήταν ένας τεράστιος άνθρωπος πρώτα και μετά τραγουδιστής, μας επηρέασε όλους. Ήθελα να τον τιμήσω με κάθε δυνατό τρόπο. Ήθελα να περάσω αυτό το διαπεραστικό βλέμμα που είχε στην τοιχογραφία και το έκανα με την ψυχή μου. Ο κόσμος το εκτίμησε, ήθελα να αποτελέσει έναν φόρο τιμής», ανέφερε ο Hayate.

Όπως εξήγησε, η φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από το τελευταίο CD του Μαζωνάκη, «Αγαπώ σημαίνει», στο οποίο περιλαμβάνεται και το τραγούδι «Ώρες μικρές». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία ο τραγουδιστής βρίσκεται στο «peak» του, στην καλύτερη εκδοχή του, ήρεμος, γαλήνιος και αγγελικός.

«Ήθελα να κρατήσουμε αυτή την εικόνα του Μαζωνάκη», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης, εξηγώντας παράλληλα την επιλογή του μαύρου και του λευκού στην τοιχογραφία. Όπως είπε, το μαύρο φόντο «είναι ο κόσμος μας», ενώ το λευκό συμβολίζει έναν άνθρωπο που ξεχώριζε και έλαμπε μέσα σε αυτόν τον μαύρο κόσμο.

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi