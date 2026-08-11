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Η ηθοποιός διευκρίνισε πως η κοιλιά της είναι αληθινή, ενώ τα μαλλιά της αποτελούνταν από πρόσθετα κομμάτια για τις ανάγκες του στυλ της.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων είχαν διχαστεί για την εμφάνισή της, καθώς κάποιοι υποστήριξαν λανθασμένα ότι η κοιλιά της έμοιαζε ψεύτικη.

Άλλοι σχολιαστές υπερασπίστηκαν την ηθοποιό, αποδίδοντας την εικόνα της στην εξαιρετική φυσική της κατάσταση και τη συνεχή σωματική άσκηση που ακολουθεί.

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Με ένα βίντεο στο TikTok από την προετοιμασία της για την εμφάνισή της στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «The End of Oak Street» στην Καλιφόρνια, την περασμένη Κυριακή, απάντησε η Αν Χάθαγουεϊ σε όσους έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εγκυμοσύνη της.

Αφορμή για τα σχόλια στα social media στάθηκε η εμφάνιση της ηθοποιού στην πρεμιέρα. Η Αν Χάθαγουεϊ επέλεξε ένα χαμηλόμεσο τζιν που άφηνε ακάλυπτη τη φουσκωμένη κοιλιά της, το οποίο συνδύασε με ένα γαλάζιο halter τοπ και μια μακριά κάπα με κόκκινη επένδυση.

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reuters

reuters

Με αφορμή τα σχόλια που ακολούθησαν, η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο από την προετοιμασία της, δίνοντας παράλληλα τη δική της απάντηση με χιούμορ.

«Ψεύτικα μαλλιά, αληθινή κοιλιά. Απολαύστε μαζί μου το χάος του @endofoakstreet Block Party, καθώς το outfit μου κυριολεκτικά λιώνει από τη ζέστη!!» έγραψε στο TikTok η Αν Χάθαγουεϊ.

Στο βίντεο φαίνεται, μεταξύ άλλων, ένας συνεργάτης της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού να στερεώνει ένα πρόσθετο κομμάτι στα μαλλιά της, προκειμένου να δώσει περισσότερο όγκο στη μακριά αλογοουρά της. Η ίδια, μάλιστα, σχολιάζει τη διαδικασία λέγοντας: «Δεν είναι τα μαλλιά μου».

@annehathaway Fake hair, real bump 😘 ✌️🦖🔥☀️🦕😅 Enjoy The End of Oak Street Block Party chaos with me as my outfit literally melts in the heat!! @Warner Bros. ♬ original sound – Anne Hathaway

Τα σχόλια για την εγκυμοσύνη της

Πριν από την ανάρτησή της, ορισμένοι χρήστες είχαν σχολιάσει την εμφάνιση της κοιλιάς της, με κάποιους να αφήνουν ακόμη και υπονοούμενα ότι δεν είναι πραγματική.

Μεταξύ άλλων, υπήρξαν σχόλια όπως «γιατί φαίνεται ψεύτικη;» για τη φουσκωμένη κοιλιά της, ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «όντως φαίνεται ψεύτικη. Υπάρχει μακιγιάζ σώματος πάνω της».

Άλλοι χρήστες, ωστόσο, έσπευσαν να υπερασπιστούν την ηθοποιό, επισημαίνοντας ότι η εμφάνιση της κοιλιάς της μπορεί να διαφέρει από εκείνη άλλων εγκύων, καθώς η ίδια βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

«Φαίνεται διαφορετική επειδή ήταν ήδη σε καλή φυσική κατάσταση και πιθανότατα συνεχίζει να γυμνάζεται, οπότε είναι όλη μυς και μωρό!» απάντησε ένας σχολιαστής.

Ένας ακόμη χρήστης σχολίασε: «το γεγονός ότι άλλες γυναίκες αμφισβητούσαν την πραγματική εγκυμοσύνη της επειδή “η δική μου δεν έμοιαζε έτσι” μου φαίνεται τόσο παράξενο».