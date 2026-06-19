Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τρισευτυχισμένη η Αν Χάθαγουεϊ, καθώς ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί! Η αγαπημένη σταρ του Χόλιγουντ επέλεξε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω ενός βίντεο στο Instagram, όπου με φόντο ένα αέρινο λευκό φόρεμα, δείχνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Έγκυος ξανά η αγαπημένη ηθοποιός

Καθώς ακούγεται το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, η Χάθαγουεϊ κατεβάζει τα χέρια της, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. Χαμογελά, αγκαλιάζει την κοιλιά της και στη συνέχεια φεύγει τρέχοντας από το πλάνο. «Μωρό μου, είμαι δική σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Advertisement

Advertisement

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, έχουν αποκτήσει ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Ο ρόλος της μητρότητας

Τον περασμένο Μάιο, η Αν Χάθαγουεϊ παραχώρησε συνέντευξη για το καλοκαιρινό τεύχος “The Epic Issue” του περιοδικού Elle, όπου μίλησε για τη ζωή με τους δύο γιους της.

«Είμαστε όλοι μέσα σε αυτό», εξήγησε. «Ο Άνταμ κι εγώ το απολαμβάνουμε στο έπακρο. Περνάω υπέροχα με την οικογένειά μου, ζω στην πόλη των ονείρων μου και η δουλειά μου πηγαίνει πραγματικά πολύ, πολύ καλά».

Στο παρελθόν, η σταρ είχε δηλώσει πως δεν ένιωθε «πλήρως παρούσα» μέχρι τη στιγμή που έγινε μητέρα.

iStock

«Δεν ένιωθα ότι είχα πατήσει στα πόδια μου και ότι ήμουν ολοκληρωτικά εδώ, μέχρι που έγινα μητέρα», είχε πει στο περιοδικό WSJ τον Μάρτιο του 2022. «Δεν είναι ότι μου έλειπε η ακεραιότητα, αλλά η μητρότητα με έκανε να θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό μου, σε κάθε επίπεδο».

Και πρόσθεσε: «Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να σταματήσω κάθε ανοησία που συνέβαινε μέσα μου. Πρόκειται για εκείνες τις μικρές “δικαιολογίες” που δίνουμε στον εαυτό μας κάποιες φορές, όταν ξέρουμε ότι δεν είμαστε η καλύτερη εκδοχή μας».