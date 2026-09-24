Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπασκόνια με 106-89 στην πρεμιέρα της Euroleague, ανατρέποντας το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων στην Fernando Buesa Arena.

Πρωταγωνιστές της νίκης για την ομάδα του Πειραιά αναδείχθηκαν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 25 πόντους και ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους.

Παρά το νευρικό ξεκίνημα, οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο δεκάλεπτο και απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά αυξήθηκε σημαντικά, αποτρέποντας την Μπασκόνια από το να διεκδικήσει τη νίκη στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός έπαιξε ως πρωταθλητής Ευρώπης, τα έκανε όλα σωστά και έφτασε εύκολα στη νίκη κόντρα στην Μπασκόνια, στην πρεμιέρα της φετινής Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» αν και δεν ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, στην συνέχεια ανέβασαν ρυθμούς και με πρωταγωνιστές τους Τάιλερ Ντόρσει (25π.) και Σάσα Βεζένκοφ (22π.) πήραν το διπλό στην Fernando Buesa Arena.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Η Μπασκόνια ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι, εκμεταλλευόμενη το κακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Με τους γηπεδούχους να ευστοχούν και στα τέσσερα πρώτα τρίποντά τους, η διαφορά έφτασε γρήγορα στο 14-6, μόλις στο 3ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Βεζένκοφ να έχει 6 πόντους και τον Ντόρσεϊ 5, μειώνοντας σε 19-15 στο 5′. Παρ’ όλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην άμυνα.

Ο Ντόρσεϊ ανέβασε τη συγκομιδή του στους 8 πόντους με το δεύτερο τρίποντό του, ισοφαρίζοντας σε 24-24 στο 7′, έπειτα από τη δεύτερη ασίστ του Μοντέρο. Ωστόσο, η Μπασκόνια πήρε ξανά το προβάδισμα και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 36-29, με τον Μοντέρο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 13′ βρέθηκε στο +10, με το σκορ στο 43-33, ενώ ο Μοντέρο είχε ήδη 8 πόντους και 5 ασίστ.

Ο Φουρνιέ πήρε στη συνέχεια πρωτοβουλίες και με τους πρώτους 5 πόντους του έδωσε για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό διψήφιο προβάδισμα, καθώς το σκορ έγινε 48-37 στο 16′. Η Μπασκόνια, όμως, απάντησε άμεσα και πλησίασε στους 6, για το 48-42 στο 18′.

Advertisement

Οι Πειραιώτες πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας χτίσει σημαντικό προβάδισμα. Μετά από διπλό λάθος του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 56-46, έχοντας πάρει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.

Δεν κοίταξε ποτέ πίσω ο Ολυμπιακός

Η τρίτη περίοδος άρχισε με τον Ολυμπιακό να υποπίπτει σε τρία γρήγορα λάθη, φτάνοντας συνολικά τα 6 στο πρώτο μέρος. Παρ’ όλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν την απόσταση ασφαλείας και στο 23′ προηγούνταν με 62-51.

Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ συνέχισαν να οδηγούν επιθετικά τους Πειραιώτες. Ο πρώτος έφτασε γρήγορα τους 19 πόντους και ο δεύτερος τους 20, με τη διαφορά να εκτοξεύεται στο +17 (72-55).

Advertisement

Στην τελευταία περίοδο η Μπασκόνια εκμεταλλεύτηκε μια μικρή χαλάρωση του Ολυμπιακού και ο Χάουαρντ βρήκε ρυθμό, μειώνοντας στο 32′ σε 86-71.

Ο Ολυμπιακός, όμως, δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 25 πόντους, ενώ ο Μοντέρο ανέβασε την απόδοσή του και η διαφορά επανήλθε σε υψηλά επίπεδα, με το σκορ να γίνεται 97-75 στο 35′.

Τρία λεπτά πριν από τη λήξη, το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί, καθώς ο Ολυμπιακός προηγούνταν με 101-78. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν από τη Βιτόρια με τη νίκη, επικρατώντας με 106-89.

Advertisement

Τα δεκάλεπτα: 29-36, 46-56, 60-81, 89-106