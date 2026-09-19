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Παρά την αντεπίθεση των «ερυθρολεύκων» με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, η ισπανική ομάδα διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Ένα καθοριστικό λάθος του Μοντέρο και το επιθετικό ριμπάουντ του Φελίς στα τελευταία δευτερόλεπτα εξασφάλισαν τη νίκη για την ομάδα της Μαδρίτης.

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Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο φινάλε, φτάνοντας την διαφορά σε απόσταση ενός καλαθιού, έδειξε ψυχραιμία και έφτασε στην κατάκτηση του πρώτου Super Cup που διεξήγαγε η Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν αρκετά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με «μπροστάρη» τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ, έφτασαν μία «ανάσα» από την ανατροπή. Ωστόσο, ένα λάθος του Μοντέρο σε κρίσιμο χρονικά σημείο, είχε ως αποτέλεσμα η Ρεάλ να φτάσει στο +4, με ελάχιστα δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη της αναμέτρησης.

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Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση με ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Βεζένκοβ και Χολ, χωρίς ωστόσο να βρει από νωρίς τον επιθυμητό ρυθμό. Οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 11-11, αλλά η Ρεάλ, χάρη στο συνεχές rotation, διατήρησε την ενέργειά της και κατάφερε να ξεφύγει με διψήφια διαφορά προς το τέλος της πρώτης περιόδου, φτάνοντας στο 12-22 στο 8′.

Το 15-24 στο 10′ έφερε αλλαγές στην πεντάδα του Ολυμπιακού, με τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Τζόουνς να παίρνουν θέση στο παρκέ. Ο Φουρνιέ ανέβασε την πίεση και πρωταγωνίστησε στην προσπάθεια επιστροφής, με τη διαφορά να μειώνεται στους τρεις (24-27, 13′). Η ισπανική ομάδα, όμως, συνέχισε να έχει τον έλεγχο στους περισσότερους τομείς. Ο Εντιάι έκανε εξαιρετική δουλειά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, ενώ ο Τζόσεφ με λέι-απ στην εκπνοή διαμόρφωσε το 43-47 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός δείχνοντας καλύτερο πρόσωπο και κατάφερε να περάσει μπροστά με 48-47. Ο ΜακΙντάιρ δημιουργούσε συνεχώς για τους συμπαίκτες του και οι Γουορντ και Χολ ολοκλήρωσαν την προσπάθεια για το 61-56 στο 24′. Ο Αμερικανός έφτασε πολύ γρήγορα τις οκτώ ασίστ, αλλά η Ρεάλ δεν άργησε να αντιδράσει, ισοφαρίζοντας ξανά την κατάσταση. Στο τέλος της τρίτης περιόδου οι Μαδριλένοι είχαν προβάδισμα τριών πόντων (72-75).

Το τέταρτο δεκάλεπτο άρχισε με τον Ολυμπιακό να δυσκολεύεται ιδιαίτερα στο σκοράρισμα, ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ. Η Ρεάλ μετά από το λάθος του Μοντέρο και μία εύστοχη βολή του Καμπάσο έκανε το +8 (77-85) στο 36′.

Ο Βεζένκοβ προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα, ευστοχώντας σε τρίποντο και στη συνέχεια σε γκολ-φάουλ για το 83-87. Ο Φουρνιέ πήρε τη σκυτάλη και με μεγάλα σουτ κράτησε τον Ολυμπιακό μέσα στη διεκδίκηση της νίκης, μειώνοντας σε 89-91. Στο φινάλε, όμως, ένα επιθετικό ριμπάουντ και ένα καλάθι του Φελίς έφεραν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στην Μαδρίτη.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93