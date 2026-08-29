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Η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και της Ντουμπάι BC παίρνει νέα τροπή, καθώς η EuroLeague αποφάσισε να κινήσει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η Ντουμπάι κινήθηκε για την απόκτηση του 33χρονου γκαρντ.

Πηγή: EUROKINISSI

Οι δύο λόγοι που έφεραν την παρέμβαση της EuroLeague

Το πρώτο αφορά την προσέγγιση του Γουόκαπ από τη Ντουμπάι, η οποία φέρεται να έγινε εκτός του χρονικού πλαισίου που προβλέπουν οι κανονισμοί της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, οι ομάδες μπορούν να προσεγγίζουν παίκτες μόνο μέσα στις τελευταίες 60 ημέρες της συνεργασίας τους με την τρέχουσα ομάδα. Στην περίπτωση του Γουόκαπ, το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό δεν περιλαμβάνει buy out και έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

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Το δεύτερο ζήτημα συνδέεται με δημόσιες τοποθετήσεις του GM της Ντουμπάι, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς. Ο παράγοντας υποστήριξε ότι η ομάδα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποκτήσει τον Γουόκαπ, αφήνοντας ουσιαστικά την ευθύνη στον Ολυμπιακό. Οι συγκεκριμένες κινήσεις κρίθηκαν από τη EuroLeague ως πιθανώς παράτυπες και πλέον θα εξεταστούν στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προβληματισμένος εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι, Σείχης Αμπντουλά, μέλος μίας από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές οικογένειες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Ντουμπάι επιδιώκει να εξασφαλίσει μόνιμη άδεια συμμετοχής στη EuroLeague και να γίνει μέτοχος της ECA. Μία πιθανή σύγκρουση με τη διοργανώτρια αρχή θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες και τις σχέσεις της με τους υπόλοιπους εταίρους.

Παράλληλα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Γουόκαπ. Ο Τεξανός γκαρντ, ο οποίος διαθέτει και ελληνικό διαβατήριο, έχει καταγγείλει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» και ζητά την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά.